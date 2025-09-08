Közlekedés
31 perce
Autósok figyelem! Fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani
A Körmendi Rendőrkapitányság megbízott vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el.
A Rendőrség hivatalos oldalán tett közzé, hogy Kercsmár István r. alezredes 2025. szeptember 12-én 12 órától 2025. szeptember 13-án 24 óráig a Körmendi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre