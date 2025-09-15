Rendőrség
Autósok figyelem! Hamarosan fokozott rendőri ellenőrzés lesz
A Rendőrség hivatalos oldalán tájékoztatott, hogy Dr. Koncz Gabriella r. ezredes 2025. szeptember 17-én 0 órától 2025. szeptember 17-én 24 óráig a Szombathelyi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.
