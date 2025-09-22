szeptember 22., hétfő

Közúti ellenőrzés

Autósok figyelem! Hamarosan fokozott rendőri ellenőrzés lesz

A Vasvári Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el.

Balogh Gábor r. alezredes 2025. szeptember 25-én 8 órától 2025. szeptember 25-én 16 óráig a Vasvári Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - számolt be a police.hu.

 


 

