Autósok figyelem! Hamarosan fokozott rendőri ellenőrzés lesz

Balogh Gábor r. alezredes 2025. szeptember 25-én 8 órától 2025. szeptember 25-én 16 óráig a Vasvári Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - számolt be a police.hu.



