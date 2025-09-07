1569 évvel ezelőtt ezen a napon, Szombathelyen történt az első hazai földrengés

Az általunk ismert legrégebbi hazai földrengés kipattanásának pontos idejét csak 1998-ban sikerült meghatározni . A korabeli leírások szerint Avitus uralkodásának idejében (455-456) történt a katasztrófa. A reneszánszkori Johannes Cuspinianusnál fennmaradt ravennai krónika szerint pedig „et eversa est Sabaria a terrae motu VII idus September, die veneris”, azaz szeptember 7-én este mozdult meg a föld. Avitus pannóniai hódításainak pontos időszakát figyelembe véve adódik, hogy a 456-os esztendőben pusztított a rengés - olvasható a seismology.hu-n.

A mesterséges intelligencia szerint ilyen lehetett a pusztító földrengés Szombathelyen

A szentéletű Severinus életét nyomon követő munkában található a legpontosabb utalás a rengés idejére és erejére:

Még csak néhány napja élt a városban, amikor az Asturis pusztulása miatt tartott háromnapos ájtatosság utolsó estéjén szokatlan hevességű földrengés rázta meg a helységet, olyan erejű hogy a falak között tanyázó rugi katonaság körében pánik tört ki. Félelmükben kitódultak a városkapun, és azt hívén, ellenség tört rájuk, a sötétben még egymást is kaszabolták.

Paleorengésre utaló nyomok nincsenek, de 4-6 centiméter homokgejzírek megfigyelhetők a város környezetében.

A rengés Szombathelyen valószínűleg nem volt katasztrófális, mivel nagy rengésre utaló nyomokat sem a városban, sem annak környezetében levő geológiai feltárásokban nem lehetett találni. Ugyanakkor a borostyán út elvetődött és nagy mennyiségű üledék rakódott le.

A Római Birodalom pusztulása már a rengés előtt, a negyedik században elkezdődött. Savariát Attila hadai megostromolták és elfoglalták (454). A város fokozatosan elpusztult. Az emberek a régi városfalakhoz ragasztott kunyhókban laktak, helyreállításra nem volt mód. A rengés pusztítása így valószínűleg nem volt látványos.

A Ravennai Krónika szerint volt földrengés 456. szeptember 7-én Savariában, a régészeti és a geológiai kutatások (eddigi) eredményei az írásos állítást nem támasztják alá megkérdőjelezhetetlen bizonyossággal. Igaz, az ellenkezőjét se. A "földrengéspárti" régészek például a régi Iseum ledőlt oszlopait és a Borostyánkőút romkerti szakaszán látható "vetemedéseket" hozzák föl érvként; de akkor mit kezdjünk mondjuk a belvárosi föltárás nyomán láthatóvá vált, épen maradt csatornarendszerrel? Bár, mint az iseumi beszélgetésen kiderült, a csatorna akár meg is úszhatta a földrengést: két oldalról megtartja a föld. A Borostyánkőút deformálódása, meghasadása viszont minden bizonnyal egyszerű talajsüllyedés, és az oszlopok megtalálásának körülményei is arra utalnak, hogy nem földrengés döntötte le őket a lábukról: földdel kevert törmelékrétegben feküdtek.

A földrengés keletkezési helyét nem sikerült pontosan megállapítani, de valószínűleg a Mur-Mürtz zónához kapcsolható, forrása Szombathelytől 35 km-re ÉNY-ra tehető.