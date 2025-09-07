szeptember 7., vasárnap

Múltidéző

45 perce

1569 évvel ezelőtt ezen a napon, Szombathelyen történt az első hazai földrengés

Címkék#Szombathely#katasztrófális#földrengés#múltidéző

A tudósok szerint lehetett is, meg nem is. A kutatások arra következtetnek, hogy 456. szeptember 7-én földrengés döntötte romba a pannóniai Savariát, a mai Szombathelyt.

Horváth László

Az általunk ismert legrégebbi hazai földrengés kipattanásának pontos idejét csak 1998-ban sikerült meghatározni . A korabeli leírások szerint Avitus uralkodásának idejében (455-456) történt a katasztrófa. A reneszánszkori Johannes Cuspinianusnál fennmaradt ravennai krónika szerint pedig „et eversa est Sabaria a terrae motu VII idus September, die veneris”, azaz szeptember 7-én este mozdult meg a föld. Avitus pannóniai hódításainak pontos időszakát figyelembe véve adódik, hogy a 456-os esztendőben pusztított a rengés - olvasható a seismology.hu-n. 

földrengés
A mesterséges intelligencia szerint ilyen lehetett a pusztító földrengés Szombathelyen 

A szentéletű Severinus életét nyomon követő munkában található a legpontosabb utalás a rengés idejére és erejére:

Még csak néhány napja élt a városban, amikor az Asturis pusztulása miatt tartott háromnapos ájtatosság utolsó estéjén szokatlan hevességű földrengés rázta meg a helységet, olyan erejű hogy a falak között tanyázó rugi katonaság körében pánik tört ki. Félelmükben kitódultak a városkapun, és azt hívén, ellenség tört rájuk, a sötétben még egymást is kaszabolták.

Paleorengésre utaló nyomok nincsenek, de 4-6 centiméter homokgejzírek megfigyelhetők a város környezetében. 

A rengés Szombathelyen valószínűleg nem volt katasztrófális, mivel nagy rengésre utaló nyomokat sem a városban, sem annak környezetében levő geológiai feltárásokban nem lehetett találni. Ugyanakkor a borostyán út elvetődött és nagy mennyiségű üledék rakódott le.

A Római Birodalom pusztulása már a rengés előtt, a negyedik században elkezdődött. Savariát Attila hadai megostromolták és elfoglalták (454). A város fokozatosan elpusztult. Az emberek a régi városfalakhoz ragasztott kunyhókban laktak, helyreállításra nem volt mód. A rengés pusztítása így valószínűleg nem volt látványos.

A Ravennai Krónika szerint volt földrengés 456. szeptember 7-én Savariában, a régészeti és a geológiai kutatások (eddigi) eredményei az írásos állítást nem támasztják alá megkérdőjelezhetetlen bizonyossággal. Igaz, az ellenkezőjét se. A "földrengéspárti" régészek például a régi Iseum ledőlt oszlopait és a Borostyánkőút romkerti szakaszán látható "vetemedéseket" hozzák föl érvként; de akkor mit kezdjünk mondjuk a belvárosi föltárás nyomán láthatóvá vált, épen maradt csatornarendszerrel? Bár, mint az iseumi beszélgetésen kiderült, a csatorna akár meg is úszhatta a földrengést: két oldalról megtartja a föld. A Borostyánkőút deformálódása, meghasadása viszont minden bizonnyal egyszerű talajsüllyedés, és az oszlopok megtalálásának körülményei is arra utalnak, hogy nem földrengés döntötte le őket a lábukról: földdel kevert törmelékrétegben feküdtek. 

A földrengés keletkezési helyét nem sikerült pontosan megállapítani, de valószínűleg a Mur-Mürtz zónához kapcsolható, forrása Szombathelytől 35 km-re ÉNY-ra tehető.

Földrengés: És, mi van napjainkban?

Térségünkben a Szentgotthárd-Körmend-Győr-Sopron félkörben elhelyezkedő terület igencsak aktívnak mondható. A szakemberek szerint a Rába vonalától az osztrák határig terjedő területen bármikor előfordulhatnak földrengések. Ahogy ez az elmúlt években többször is megtörtént. 

Olvasóink bizonyára emlékeznek a 2020 december végi horvátországi földrengésre. A földmozgás olyan nagy erejű volt, hogy azt Vas megyében is érezni lehetett. „Mozogni kezdett a hintaszék, kilengtek a lámpák, a csillár, a felakasztott cserepes virágok, a karácsonyfán a díszek. A családban mindenki enyhe szédülést érzett, akár állt, akár ült” – írtuk meg az akkori beszámolók alapján. 

Egy másik, korábbi írásunkban megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, szerinte milyen állapotok lehettek 456-ban: 

Pusztító földrengés Szombathelyen

Fotók: VN
  •  

Múltidéző

A dosszié további cikkei
