Ismét megmozdult a föld Ausztriában

Vasárnap este ismét földrengést érzékeltek a Neunkircheni járásban – ez már a harmadik, alig néhány napon belül. A 2,3-as magnitúdójú rengés 19:41-kor történt, mintegy kilenc kilométerre Gloggnitztól nyugatra pattant ki – közölte a GeoSphere Austria alapján az ORF.

Földrengés volt Ausztriában

Forrás: MW

Az elmondások szerint az epicentrum környékén érzékelni is lehetett a rengést. A GeoSphere Austria hangsúlyozta: károk egyelőre nem ismertek. A héten ez már a harmadik bejegyzett rengés volt a térségben: kedden hajnalban Gloggnitz környékén 1,2-es, péntek délben pedig Semmeringtől keletre egy 1,4-es magnitúdójú földrengést mértek. Utóbbit az otterthali és a raachi lakosok is érezték.

A szakértő szerint a földrengések oka a Bécsi-medence folyamatos tágulása

A déli Bécsi-medencében visszatérően fordulnak elő kisebb földrengések – legutóbb július közepén, Pernitznél (Wiener Neustadt járás). A medence évente néhány milliméterrel szélesedik, a közben felhalmozódó feszültség pedig apró rengésekben oldódik fel - írta az ORF. 2024-ben Alsó-Ausztriában összesen 16 érezhető földrengést jegyeztek fel, ami a GeoSphere Austria szerint átlagos évnek számít. Országosan 140 érezhető rengést regisztráltak tavaly. A legerősebb február 1-jén történt Semmering közelében: a 4,5-ös magnitúdójú földrengés több épületben is kárt okozott.

Szombathelyi földrengés

Az általunk ismert legrégebbi hazai földrengés kipattanásának pontos idejét csak 1998-ban sikerült meghatározni . A korabeli leírások szerint Avitus uralkodásának idejében (455-456) történt a katasztrófa. A reneszánszkori Johannes Cuspinianusnál fennmaradt ravennai krónika szerint pedig „et eversa est Sabaria a terrae motu VII idus September, die veneris”, azaz szeptember 7-én este mozdult meg a föld. Avitus pannóniai hódításainak pontos időszakát figyelembe véve adódik, hogy a 456-os esztendőben pusztított a rengés. A rengés Szombathelyen valószínűleg nem volt katasztrófális, mivel nagy rengésre utaló nyomokat sem a városban, sem annak környezetében levő geológiai feltárásokban nem lehetett találni. Ugyanakkor a borostyán út elvetődött és nagy mennyiségű üledék rakódott le.