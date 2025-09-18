A magyar műszerek is érzékelték: hatalmas földrengés rázta meg ma este Kamcsatkát

szeptember 18., csütörtök

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium hivatalos közösségi oldalán tette, közzé, hogy csütörtök este, szeptember 18-án, magyar idő szerint 20:58-kor 7,8 magnitúdójú földrengés rázta meg ismét Kamcsatka térségét. Ez az esemény az idei év egyik legnagyobb, 2025. július 30-án bekövetkezett 8,8-as főrengés utórengéseihez tartozik. A főrengés óta már több mint 2 100 darab 4,0-nál nagyobb magnitúdójú utórengést regisztráltak, köztük pár nappal ezelőtt, szeptember 13-án 7,4-es, valamint a mostani 7,8-as rengést.

Földrengés rázta meg Kamcsatka térségét

Ahogy korábban írtuk, a térség a világ egyik legaktívabb szeizmikus övezete, a Kuril–Kamcsatka szubdukciós zóna mentén, ahol a Csendes-óceáni kőzetlemez alábukik a Kamcsatkai-félsziget kontinentális oldala alá. A két lemez konvergenciája ebben a térségben évente 76–90 milliméter. A szubdukciós övezetben gyakoriak a nagyméretű földrengések, és rendszeres a vulkáni működés is. 

A mostani rengést követően a hatóságok rövid időre cunamiriadót is elrendeltek, hiszen a szubdukciós zónában mindig fennáll a veszélye annak, hogy a tengerfenék hirtelen elmozdulása hullámot indít el. 

A hatalmas, 8,8-as főrengést követően a lemezekben még hosszú ideig tartanak a feszültségkiegyenlítési folyamatok, ennek eredménye az utórengések sorozata. Tapasztalatok alapján egy ekkora főrengés után több ezer kisebb (M 4–5), több száz közepes (M 5–6), több tucat erősebb (M 6–7), és akár két-három nagyon erős (M 7 feletti) utórengés is előfordulhat. Az utórengések száma és ereje az idő múlásával fokozatosan csökken, de a következő hónapokban további jelentősebb események sem kizártak.

A csütörtöki rengés tehát nem egy új főrengés, hanem a július végi nagy esemény utóhatása.

Természetesen az eseményt minden hazai szeizmológiai állomásunk regisztrálta, a mellékelt ábrán hatalmas amplitúdójú jelként látható.

 

