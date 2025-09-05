Gyász
Gyászol a kórház, elhunyt a neves főorvos
Elhunyt a neves főorvos.
Elhunyt Dr. Csorba Éva, a Bethesda Gyermekkórház Égéssebészeti Központjának társalapító főorvosa - derült ki a kórház közösségi oldalán megosztott bejegyzésből.
Elhunyt Dr. Csorba Éva főorvos
Mint írják, a főorvos asszony a kórház történetének meghatározó alakja volt, aki elhivatottságával, emberségével és szakmai tudásával maradandó nyomot hagyott a közösség életében. Hozzászólásokban volt páciensek, munkatársak búcsúznak megrendülten. A szakmai körökben is elismert szakember egyébként Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, az Egri Vízilabda Klub elnökének édesanyja volt - számolt be róla társportálunk, a heol.hu.
