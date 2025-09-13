Forgalomterelés: ezek az utcák lesznek érintettek Sárváron

A szüreti menet miatt forgalomterelés és útlezárások lesznek Sárvár belvárosában szeptember 13-án, szombaton. A sárvári szüreti felvonulás 14 és 15 óra között zajlik, ekkor több utcán is teljes szélességben lezárják a közlekedést.

A Sárvári Szüret idején forgalomterelésre kell számítani a belvárosban

Forrás: Illusztráció/Sárvár Város honlapja

Forgalomterelés: tervezze meg előre az útvonalát a szüreti hétvégén

A lezárás a Posta tér - Ady utca - Kossuth tér - Várkerület utca - Rákóczi utca - Fekete-híd utca találkozási pontjáig érvényes, ahol teljes útzárra kell számítani. A Rákóczi utca Fekete-híd utcától a Vadkert körútig tartó szakaszán félpályás forgalomkorlátozás lép életbe.

A szervezők terelőutat is kijelöltek: a forgalom a Hunyadi utca - Gárdonyi utca irányába kerül át, majd innen lehet visszatérni a Fekete-híd utca, illetve a Rákóczi utca vonalára. Az autósoknak érdemes előre megtervezniük útvonalukat, hogy elkerüljék a fennakadásokat

A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy a felvonulás ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjen, és lehetőség szerint kerülje el a lezárt útszakaszokat.