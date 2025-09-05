szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Kőszeg a '80-as években: óriási retró fotóválogatás az egyik legszebb magyar városból

Kíváncsi vagy, milyen volt az élet a '80-as években Kőszegen? Ne menj sehová, mi most megmutatjuk neked. Ez a retró fotóválogatás sok emléket fog megidézni.

Ahogy arról már beszámoltunk, Kőszeg egy friss felmérés szerint bekerült a legszebb magyar történelmi települések közé. Nem csak az országban, Vasban is hasonlóan vélekednek Kőszegről, ugyanis nemrégiben olvasóink a legszebb vasi városnak választották. Ezen elismerések apropóján, most egy múltidéző nosztalgiaútra hívunk benneteket. Évtizedeket ugrunk vissza, hogy retró fotóválogatással mutassuk meg, milyen is volt Kőszeg a '80-as években.

Retró fotóválogatásunk Kőszegről igazi nosztalgiázásra hív
Retró fotóválogatásunk Kőszegről igazi nosztalgiázásra hív
Forrás: Fortepan/Baráth Endre

Ilyen fotóválogatást még biztos nem láttál Kőszegről

Most egy különleges időutazásra invitálunk titeket. Úti célunk a '80-as évek, méghozzá a csodálatos Kőszegen. A Fortepan kimeríthetetlen fotótárát hívtuk segítségül, hogy maradandó nosztalgiaélményt tudjunk nektek nyújtani. Nem is húzzuk tovább az időt, már utazunk is vissza az időben. Megmutatjuk nektek, milyenek voltak a mindennapok, milyen volt az élet Kőszegen majd' 50 évvel ezelőtt. Más dolgotok nincs, csak nézétek végig hatalmas múltidéző galériánkat. Jönnek is a retró fotók!

Íme a '80-as évek Kőszege

