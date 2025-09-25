Nyakunkon a fűtési szezon – készüljünk okosan a hidegre!

Szeptember közepével hivatalosan is kezdetét veszi a fűtésszezon Magyarországon, amely a 676/2023. (XII. 29.) kormányrendelet szerint szeptember 15-től május 15-ig tart. Ez az időszak nem azt jelenti, hogy minden otthonban automatikusan bekapcsolják a fűtést, hanem hogy a szolgáltatóknak kötelességük biztosítani a fűtés lehetőségét, ha az időjárás indokolja. A gyakorlatban a fűtés akkor indul el, ha az átlaghőmérséklet három egymást követő napon 12°C alá csökken, vagy ha tartós lehűlést jeleznek az előrejelzések. Ez a változás rugalmasságot ad a lakosságnak és a szolgáltatóknak is: ha korábban érkezik a hideg, nem kell október közepéig várni, mint régen. A korábbi szabályozás szerint ugyanis a fűtési szezon október 15-én kezdődött és április 15-én ért véget.

Fűtésszezon: ezekre figyelj, ha okosan akarod kezdeni!

Fotó: Illusztráció - VN-archív

Ezért lényeges a fűtésszezon kezdete

Ez nyilván nemcsak kényelmi kérdés, hanem komoly pénzügyi és biztonsági szempontokat is felvet. A fűtés az egyik legnagyobb energiafelhasználó a háztartásokban, így a rezsiköltségek jelentős részét teszi ki. Érdemes tehát már most felkészülni! Természetesen ki-ki a saját fűtésrendszere szerint – legyen az például kandalló, konvektor vagy gázkazán, távfűtés, geotermikus hőszivattyú, infrapanel fűtés vagy fűtés klímával… A megoldások sokfélék – de ezekre célszerű figyelmet szentelni.

Ellenőrizzük a fűtési rendszert: radiátor légtelenítése, radiátorszelepek állapota, kazán karbantartása.

Takarítás: az év során lerakódott por és egyéb szennyeződés ronthatja a fűtés hatásfokát.

Szellőztessünk okosan: rövid, intenzív szellőztetés a hőveszteség minimalizálása érdekében.

Használjunk hőszigetelő megoldásokat: ablakok, ajtók tömítése, vastag függönyök.

Optimalizáljuk a hőmérsékletet: 20–22 °C nappal, 18–19 °C éjszaka ideális lehet.

Figyeljünk a levegősödésre: társasházakban gyakori probléma, amit a szolgáltatók díjmentesen kezelnek.

Környezeti szempontból sem mindegy, milyen rendszert használunk. A korszerű, energiatakarékos fűtési megoldások nemcsak pénzt takarítanak meg, hanem csökkentik az ökológiai lábnyomunkat is.