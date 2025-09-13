Nem csak ünnepség, futóverseny is lesz: összeér az S7 és az M80

Rábakeresztúr és Radafalva, vagyis a Heiligenkreuz és Rudersdorf között is elkészült az osztrák S7-es út. Ennek örömére-tiszteletére futóversenyt és menyitó ünnepséget is szerveznek a burgenlandiak. A versenyre már csak a helyszínen lehet nevezni, ám a rendkívüli esemény a közelsége miatt is csemege lehet a vasi futóknak, bár sajnos munkanapra, péntekre esik – osztotta meg lapunkkal Woki Zoltán, szentgotthárdi lokálpatrióta.

Futóverseny és ünnepség is lesz az osztrák útátadón

Fotó: Martin-Wurglits

Profi ellátás amatőr futóknak is

A rajtszámok kiosztása és a helyszíni nevezés kilenc és tizenegy óra között történik a rajt/cél területen, az S7 gyorsforgalmi út Heiligenkreuz melletti parkolójában. Szentgotthárdról gyalog is könnyű megközelíteni a Heiligenkreuzi Ipari Parkot – akik autóval érkeznek, azok számára az Europa straßén alakítanak ki parkolóhelyeket. A futók és kísérőik tíz órától kapnak üdítőitalokat: az alkoholmentes italok ingyenesek, a sört és a bort közvetlenül a vendéglátónak kell fizetni. Zuhanyzókonténer a célban lesz majd. A versenyek után, körülbelül fél tizenkettőtől a vendéglátók ingyenesen kínálnak különféle kolbászokat. A gyermek és ifjúsági versenyek díjátadó ünnepsége körülbelül 12:05-kor kezdődik a rajt/cél zónában. A 10 km, 5 km és Nordic Walking távok díjátadása körülbelül 14:00 órakor lesz a fesztiválsátorban. További részletek a versenyről a RaceResult oldalán olvasható.

Futóverseny és ünnepség is lesz az osztrák útátadón

Fotó: Forras-Asfinag

Végig gyorsan

A közlekedők számára csak másnap nyitják meg a gyorsforgalmi utat, ahogy lapunk is tájékoztatott erről. Így Körmendről és Szentgotthárdról az M80-as úton, majd az S7-esen most már végig gyorsforgalmi úton, autópályán lehet majd Bécsbe, Grazba – végső soron pedig egész Nyugat-Európába utazni.

Futóverseny és ünnepség is lesz az osztrák útátadón

Fotó: Martin-Wurglits

Ezeket olvasta már?

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2025/09/muszaki-vizsga-tiz-ev-felett-akar-duplaja-is-lehet

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2025/08/csaladi-haz-vasban-otmillio-alatt-mutatjuk-hol-talalod