szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megnyitó

1 órája

Nem csak ünnepség, futóverseny is lesz: összeér az S7 és az M80

Címkék#s7#autópálya#verseny#ünnepség

Szeptember 20-án nyitják meg az osztrák S7-es gyorsforgalmi út utolsó, hiányzó szakaszát. Az alkalmat ugyanott előző napon egy futóversennyel is összekötik.

Gombos Kálmán

Rábakeresztúr és Radafalva, vagyis a Heiligenkreuz és Rudersdorf között is elkészült az osztrák S7-es út. Ennek örömére-tiszteletére futóversenyt és menyitó ünnepséget is szerveznek a burgenlandiak. A versenyre már csak a helyszínen lehet nevezni, ám a rendkívüli esemény a közelsége miatt is csemege lehet a vasi futóknak, bár sajnos munkanapra, péntekre esik – osztotta meg lapunkkal Woki Zoltán, szentgotthárdi lokálpatrióta.

Futóverseny és ünnepség is lesz az osztrák útátadón
Futóverseny és ünnepség is lesz az osztrák útátadón
Fotó: Martin-Wurglits

Profi ellátás amatőr futóknak is

A rajtszámok kiosztása és a helyszíni nevezés kilenc és tizenegy óra között történik a rajt/cél területen, az S7 gyorsforgalmi út Heiligenkreuz melletti parkolójában. Szentgotthárdról gyalog is könnyű megközelíteni a Heiligenkreuzi Ipari Parkot – akik autóval érkeznek, azok számára az Europa straßén alakítanak ki parkolóhelyeket. A futók és kísérőik tíz órától kapnak üdítőitalokat: az alkoholmentes italok ingyenesek, a sört és a bort közvetlenül a vendéglátónak kell fizetni. Zuhanyzókonténer a célban lesz majd. A versenyek után, körülbelül fél tizenkettőtől a vendéglátók ingyenesen kínálnak különféle kolbászokat. A gyermek és ifjúsági versenyek díjátadó ünnepsége körülbelül 12:05-kor kezdődik a rajt/cél zónában. A 10 km, 5 km és Nordic Walking távok díjátadása körülbelül 14:00 órakor lesz a fesztiválsátorban. További részletek a versenyről a RaceResult oldalán olvasható.

Futóverseny és ünnepség is lesz az osztrák útátadón
Fotó: Forras-Asfinag

Végig gyorsan

A közlekedők számára csak másnap nyitják meg a gyorsforgalmi utat, ahogy lapunk is tájékoztatott erről. Így Körmendről és Szentgotthárdról az M80-as úton, majd az S7-esen most már végig gyorsforgalmi úton, autópályán lehet majd Bécsbe, Grazba – végső soron pedig egész Nyugat-Európába utazni. 

Futóverseny és ünnepség is lesz az osztrák útátadón
Fotó: Martin-Wurglits

Ezeket olvasta már?

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2025/09/muszaki-vizsga-tiz-ev-felett-akar-duplaja-is-lehet

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2025/08/csaladi-haz-vasban-otmillio-alatt-mutatjuk-hol-talalod

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu