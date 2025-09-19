szeptember 19., péntek

Gagyi Levente: Új kihívások, régi értékek (videó)

Rövid videót tett közzé a napokban Gagyi Levente, a Vas Vármegyei Közgyűlés tagja. "Új kihívások, régi értékek" - üzente sejtelmesen a politikus.

"Az élet gyakran hoz nem várt fordulatokat, ilyenkor pedig meg kell ragadnunk a lehetőséget és a legjobbat kihozni belőle!" - ezzel a gondolattal tett közzé videós posztot Gagyi Levente, a Vas Vármegyei Közgyűlés kormánypárti tagja a napokban. Mit takar a sejtelmes üzenet? - kérdeztük a politikust. 

Gagyi Levente
Gagyi Levente, a Vas Vármegyei Közgűlés tagja
Fotó: VN-archív

Gagyi Levente: Új kihívások, régi értékek

- Az előttünk álló nehéz hónapokra kívántam felhívni a figyelmet ezzel a videós bejegyzéssel a Vas Vármegyei Közgyűlés tagjaként - mondta el Gagyi Levente, hozzátéve: Észak-Vas vármegye egységes, s számítanak a következő időszakban is az itt élők támogatására, hiszen együtt tudják építeni a jövőt.

- Jól látszik, hogy a közélet szerkezete, dinamikája átalakult. Az online térben is jelen kell lenni. Miniszterelnök úr is ezért hirdette meg a digitális polgári körök alakulását. Mindenkire szükség van Észak-Vasban is ezen a térfélen. Jómagam ezzel a bejegyzessel is arra bátorítok mindenkit, hogy akinek fontos a nemzeti oldal, az ne féljen kiállni a digitalis térben, hiszen együtt erősek vagyunk - fogalmazott Gagyi Levente.

Mint arról már lapunk is írt, Orbán Viktor miniszterelnök nemrég bejelentette azt is: a közteherviselésről és az adótervekről nemzeti konzultációt indítanak, az íveket októbertől postázzák. 

 

 

 

 

