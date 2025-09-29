Adózási útmutató a lomtalanítástól a garázsvásárig

A garázsvásár adózás egyre aktuálisabb kérdés, hiszen sokan döntenek úgy, hogy a megunt, feleslegessé vált tárgyaiktól így szabadulnak meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint az alkalmi, nem üzletszerű értékesítések esetében nem mindegy, hogy mekkora bevételről és jövedelemről van szó.

Garázsvásár adózás: mutatjuk a szabályokat

Garázsvásár adózás: mekkora összegig nem számít a jövedelem?

Ha az eladásokból származó éves bevétel nem haladja meg a 600 ezer forintot, akkor nincs szükség adóbevallásra, és adót sem kell fizetni. Aki ennél többért ad el holmikat, annak már számolnia kell az adókötelezettséggel.

Hogyan számoljuk ki a jövedelmet?

A jövedelem meghatározásának képlete:

BEVÉTEL – KÖLTSÉG = JÖVEDELEM

Költségnek számít a vételi ár, az esetleges értéknövelő beruházások, valamint a szerzéssel és eladással kapcsolatos kiadások.

Mennyi adót kell fizetni és mikor?

A jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadó (SZJA) fizetendő, amelyet az adott évet követő május 20-ig kell befizetni. A jövedelem 200 ezer forintig adómentes. Ha ennél magasabb a jövedelem, a fizetendő adóból 30 ezer forint kedvezmény érvényesíthető.

Mikor számít üzletszerűnek az eladás?

Ha valaki nemcsak saját felesleges dolgait értékesíti, hanem másoktól kifejezetten vásárol vagy gyűjt holmikat eladásra, akkor az már gazdasági tevékenységnek számít. Ilyenkor adószámra, nyugtaadásra és akár áfafizetésre is szükség lehet.

Milyen fizetnivaló van üzletszerű értékesítésnél?

Az önálló tevékenységből származó jövedelem után a 15 százalék szja mellett 13 százalék szociális hozzájárulási adó is fizetendő. Az értékesítőnek a NAV felé be kell jelentkeznie, és a számlaadási kötelezettséget is teljesítenie kell.