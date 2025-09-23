szeptember 23., kedd

Gault & Millau: a világ egyik legbefolyásosabb étteremkalauza

2 órája

A vasi étterem felkerült az átlagon felüli éttermek hazai gasztrotérképére

Szakácssapkát kapott Ágoston Tamás séf és a Hajdina Étterem csapata a magyarországi Gault & Millau étteremkritikusaitól. A teljes konyhai és felszolgáló személyzet munkáját jutalmazó rangos elismeréssel az apátistvánfalvai étterem felkerült az átlagon felüli éttermek hazai gasztrotérképére.

Vaol.hu

„Mostantól vendégeink Gault & Millau szakácssapkás étteremben költhetik el szezonális helyi alapanyagokra és tradíciókra építő, újragondolt finomságainkat” – írja a közösségi oldalon a vendvidéki családi étterem, amelynek borlapját és ételeit is véleményezték a magyarországi Gault & Millau étteremkritikusai.

Gault & Millau szakácssapkás étterem
Ágoston Tamás és a Hajdina Étterem csapata szakácssapkát kapott a magyarországi Gault & Millau étteremkritikusaitól. Forrás: Facebook

Gault & Millau szakácssapkás étterem

„A Hajdina jó példája a közérthető, szívélyes vidéki vendéglátásnak túl sok flanc nélkül, de a kategóriájában jobb konyhával, mint elsőre várnánk – ezzel zárják dicsérő soraikat az Apátistvánfalván található vendéglátóegységről. A szakácssapkát a 2025/26. évi Magyar Étteremkalauz bemutató és díjátadó gálán Budapesten vette át Ágoston Tamás. 

De mi is az a Gault & Millau?

A világ egyik legbefolyásosabb étteremkalauza, amely 1965 óta ad iránymutatást az ínyenceknek és a gasztronómia szerelmeseinek. Hiteles étteremkritikái alapján mutatja be a legjobb éttermeket, séfeket és kulináris élményeket – tőlük említést nyerni, mi több szakácssapkát kapni, hatalmas szakmai elismerés.


 

 

