A vasi étterem felkerült az átlagon felüli éttermek hazai gasztrotérképére

„Mostantól vendégeink Gault & Millau szakácssapkás étteremben költhetik el szezonális helyi alapanyagokra és tradíciókra építő, újragondolt finomságainkat” – írja a közösségi oldalon a vendvidéki családi étterem, amelynek borlapját és ételeit is véleményezték a magyarországi Gault & Millau étteremkritikusai.

Ágoston Tamás és a Hajdina Étterem csapata szakácssapkát kapott a magyarországi Gault & Millau étteremkritikusaitól. Forrás: Facebook

Gault & Millau szakácssapkás étterem

„A Hajdina jó példája a közérthető, szívélyes vidéki vendéglátásnak túl sok flanc nélkül, de a kategóriájában jobb konyhával, mint elsőre várnánk – ezzel zárják dicsérő soraikat az Apátistvánfalván található vendéglátóegységről. A szakácssapkát a 2025/26. évi Magyar Étteremkalauz bemutató és díjátadó gálán Budapesten vette át Ágoston Tamás.

De mi is az a Gault & Millau?

A világ egyik legbefolyásosabb étteremkalauza, amely 1965 óta ad iránymutatást az ínyenceknek és a gasztronómia szerelmeseinek. Hiteles étteremkritikái alapján mutatja be a legjobb éttermeket, séfeket és kulináris élményeket – tőlük említést nyerni, mi több szakácssapkát kapni, hatalmas szakmai elismerés.



