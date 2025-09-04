55 perce
Értéknap Gencsapátiban
Szeptember 6-án rendezik meg a falu napját Gencsapátiban. Ez egyben a Gencsapáti Értéknap, amelynek helyszínei: Gencsapáti Sportpálya rendezvénysátor, Gencsapáti alsó vasútállomás-Ipar-Posta út kereszteződése, Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde.
Fotó: VN/Gencsapáti Művelődési Ház
A Gencsapáti Értéknap programjában: 10 órakor avatják a „Borostyánkő út” Gencsapáti szakaszának tábláját a Gencsapáti-alsó vasútállomás mellett (Ipar út-és a Posta út kereszteződésénél).
Szintén 10 órától a Gencsapáti Gyöngyszem bölcsőde egyetlen napra kinyitja kapuit Gencsapáti lakosai előtt 10-től 12-ig és 13-tól 15 óráig várják az érdeklődőket.
13 órától ismét megrendezik a „Gencsapáti ízei” főzőversenyt, amely nem igazán verseny, inkább egy remek közösségi program. Baráti társaságok, családok, közösségek, civil szervezetek jelentkezhetnek.
14 – 19 óráig Mon(d)móka tér népi játszóház, póni lovaglás- fogatozás, borterasz, légvár és büfé várja az érdeklődőket.
15 órától Gencsapáti KSE és a Gérce-Vásárosmiske Ifi, majd 17 órától felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés lesz.
15 órától a rendezvénysátorban színpadi programokat tekinthet meg a közönség, amelyben közreműködnek: Gencsapáti művészeti csoportjai. Így a Vasi Népdalstúdió - Csicsergő, Boróka együttes, Félnótás Férfi Népdalkör, Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Boglya Népzenei együttes,
- MIRA Orient Art orientális tánccsoport
- Big Mouse Band
- Others Generations (latin)
- Varnyú Country
- Dirty Slippers feat. Vincze Fruzsina (Halott Pénz) közreműködésével.
A Gencsapáti Értéknap mulatsággal zárul
Mulatsággal zárják a napot, ahol a talpalávalót a Tequila zenekar húzza!
Közben: kb. 17 órától főzőverseny eredményhirdetése, közös estebédre (szarvaspörkölt) is várják az érdeklődőket!
A belépés díjtalan!