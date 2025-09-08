Gencsapáti Értéknap: emléktáblát is avattak

Délelőtt avatták a „Borostyánkő út” Gencsapáti szakaszának tábláját a Gencsapáti-alsó vasútállomás mellett. Dr. Őry Ferenc polgármester elmondta, hogy a Borostyánkő út azon megyei szakaszait jelölik meg ezek táblákkal, amelyeknek egész biztosan ismert a nyomvonala. Ez a kezdeményezés a civilektől indult, olyan emberektől, akik a történelemhez, mindennek az őrzésével kapcsolatban a múzeumhoz közel állnak.

Római legiósok is jöttek Gencsapáti Értéknapjára, amikor felavatták a Borostyánkő út itteni szakaszának emléktábláját. Fotó: Gencsapáti Művelődési Ház

- Varga Péter Cserga és Csordás Barnabás voltak a kezdeményezők, megkeresésükre azonnal csatlakoztunk a kezdeményezéshez. Vas megyében tizenkét önkormányzat érintett az útvonallal. Másodikként most Gencsabátiba került a tábla, nálunk két kilométeres a szakasz. Az egyik táblánkat a gencsi vasútállomáson helyeztük el, a másikat, amelyik az északi végpontot jelöli, az Apáti faluszélen. Meg kell említenünk még Isztin Gyula nevét, aki a gondolatot formába is öntötte, és a tábla az ő keze munkája - mondta el a polgármester.

A Gencsapáti Értéknapra kitelepült a Mon(d)móka tér népi játszóház. Fotó: Merklin Tímea

A Gencsapáti Értéknapon főzőversenyt is rendeztek, amely zsűrijének is tagja volt a polgármester, aki a tavalyi falunapról éhesen ment haza, mert mire odaért, minden elfogyott. Idén – immár a zsűri tagjaként - tíz csapat kínálatát kóstolták végig a zsűritagokkal. Erről szólva úgy fogalmazott: - Mindenhol megtaláltuk a számításunkat. Nem volt könnyű dolgunk, amikor különbséget kellett tenni az ételek között. Az nagy segítség, hogy nem volt két egyforma kategóriájú étel, és ezért aztán nem is hasonlítottuk egymáshoz őket, hanem mindegyiket a magában tudtuk értékelni.

A szombati falunapon bemutatkoztak Gencsapáti értékei, így a tojáskarcolás is. Képünkön Csordás Csabáné. Fotó: Merklin Tímea

A Gencsapáti Értéknapon mindenki vendég volt egy szarvaspörköltre

A főzőversenyen a baráti körök élvezhették a csapatok főztjének ízeit, a közös estebéd pedig szarvaspörkölt volt a falunap látogatóinak. A színpadon egymást követték Gencsapáti művészeti csoportjai és a vendégeik, könnyűzene és mulatós is szórakoztatta az érdeklődőket. Az esti mulatsághoz a talpalávalót a Tequila zenekar húzta a talpalávalót.