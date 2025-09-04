Értéknap Gencsapátiban

A Gencsapáti Értéknap programjában: 10 órakor avatják a „Borostyánkő út” Gencsapáti szakaszának tábláját a Gencsapáti-alsó vasútállomás mellett (Ipar út-és a Posta út kereszteződésénél).

A Gencsapáti Értéknap programjában fellép a G encsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes. Fotó: Gencsapáti Művelődési Ház

Szintén 10 órától a Gencsapáti Gyöngyszem bölcsőde egyetlen napra kinyitja kapuit Gencsapáti lakosai előtt 10-től 12-ig és 13-tól 15 óráig várják az érdeklődőket.

13 órától ismét megrendezik a „Gencsapáti ízei” főzőversenyt, amely nem igazán verseny, inkább egy remek közösségi program. Baráti társaságok, családok, közösségek, civil szervezetek jelentkezhetnek.

14 – 19 óráig Mon(d)móka tér népi játszóház, póni lovaglás- fogatozás, borterasz, légvár és büfé várja az érdeklődőket.

15 órától Gencsapáti KSE és a Gérce-Vásárosmiske Ifi, majd 17 órától felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés lesz.

15 órától a rendezvénysátorban színpadi programokat tekinthet meg a közönség, amelyben közreműködnek: Gencsapáti művészeti csoportjai. Így a Vasi Népdalstúdió - Csicsergő, Boróka együttes, Félnótás Férfi Népdalkör, Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Boglya Népzenei együttes,

MIRA Orient Art orientális tánccsoport

Big Mouse Band

Others Generations (latin)

Varnyú Country

Dirty Slippers feat. Vincze Fruzsina (Halott Pénz) közreműködésével.

A Gencsapáti Értéknap mulatsággal zárul

Mulatsággal zárják a napot, ahol a talpalávalót a Tequila zenekar húzza!

Közben: kb. 17 órától főzőverseny eredményhirdetése, közös estebédre (szarvaspörkölt) is várják az érdeklődőket!

A belépés díjtalan!