A falu napja szombaton

Értéknap Gencsapátiban

Címkék#Borostyánkő út#Gencsapáti Értéknap#Gencsapáti Sportpálya#Gencsapáti ízei#Gencsapáti-alsó vasútállomás

Szeptember 6-án rendezik meg a falu napját Gencsapátiban. Ez egyben a Gencsapáti Értéknap, amelynek helyszínei: Gencsapáti Sportpálya rendezvénysátor, Gencsapáti alsó vasútállomás-Ipar-Posta út kereszteződése, Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde.

Fotó: VN/Gencsapáti Művelődési Ház

A Gencsapáti Értéknap programjában: 10 órakor avatják a  „Borostyánkő út” Gencsapáti szakaszának tábláját a Gencsapáti-alsó vasútállomás mellett (Ipar út-és a Posta út kereszteződésénél).

Gencsapáti Értéknap
A Gencsapáti Értéknap programjában fellép a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes. Fotó: Gencsapáti Művelődési Ház

 Szintén 10 órától a Gencsapáti Gyöngyszem bölcsőde egyetlen napra kinyitja kapuit Gencsapáti lakosai előtt 10-től 12-ig és 13-tól 15 óráig várják az érdeklődőket.

13 órától ismét megrendezik a „Gencsapáti ízei” főzőversenyt, amely nem igazán verseny, inkább egy remek közösségi program. Baráti társaságok, családok, közösségek, civil szervezetek jelentkezhetnek. 

14 – 19 óráig Mon(d)móka tér népi játszóház, póni lovaglás- fogatozás, borterasz, légvár és büfé várja az érdeklődőket.

15 órától Gencsapáti KSE és a Gérce-Vásárosmiske Ifi, majd 17 órától felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés lesz.

15 órától a rendezvénysátorban színpadi programokat tekinthet meg a közönség, amelyben közreműködnek: Gencsapáti művészeti csoportjai. Így a Vasi Népdalstúdió - Csicsergő, Boróka együttes, Félnótás Férfi Népdalkör, Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Boglya Népzenei együttes, 

  • MIRA Orient Art orientális tánccsoport 
  • Big Mouse Band
  • Others Generations (latin)
  • Varnyú Country
  • Dirty Slippers feat. Vincze Fruzsina (Halott Pénz) közreműködésével.

 

A Gencsapáti Értéknap mulatsággal zárul

Mulatsággal zárják a napot, ahol a talpalávalót a Tequila zenekar húzza!

Közben: kb. 17 órától főzőverseny eredményhirdetése, közös estebédre (szarvaspörkölt) is várják az érdeklődőket!

A belépés díjtalan! 

