1 órája
Ideiglenesen bezár a ismert szombathelyi vendéglő - technikai okokra hivatkoznak
A vendéglő dolgozói azt ígérik, mindent megtesznek, hogy mielőbb újra nyithassanak. Technikai okokra hivatkozva átmenetileg bezárt a szombathelyi Gerendás vendéglő – olvasható az étterem közösségi oldalán.
Ideiglenesen bezár a vasi Gerendás vendéglő - írja a hely közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a zárás csak átmeneti, és arra kérik a vendégeket, legyenek türelemmel. A szombathelyi étterem vezetősége azt írta: „Dolgozunk azon, hogy mihamarabb újra nyithassunk! Köszönjük megértésüket, és várjuk Önöket szeretettel a visszatéréskor!" - olvasható a posztban.
Bezár a Gerendás vendéglő
Próbáltuk telefonon is elérni a vendéglőt, hogy megtudjuk, pontosan mi áll a háttérben és mennyi ideig tart a szünet, de sajnos nem jártunk sikerrel.
A Gerendás vendéglő neve júliusban is sokak figyelmének középpontjába került, amikor a közösségi oldalukon közölték: meghalt az étterem vezetője, Bödei István. A hosszabb posztban megemlékeztek a közkedvelt vendéglátósról, akiről kiderült, hogy hosszabb betegség után hunyt el.
„A betegsége sem tudta eltávolítani attól, amit egy életen át szeretett. Minden nap bejött, néha fájdalommal, fáradtan, de mindig ugyanazzal a hittel: hogy ott a helye” – írták róla akkor.
A vasi étterem felkerült az átlagon felüli éttermek hazai gasztrotérképére
