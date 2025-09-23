Ideiglenesen bezár a ismert szombathelyi vendéglő - technikai okokra hivatkoznak

Ideiglenesen bezár a vasi Gerendás vendéglő - írja a hely közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a zárás csak átmeneti, és arra kérik a vendégeket, legyenek türelemmel. A szombathelyi étterem vezetősége azt írta: „Dolgozunk azon, hogy mihamarabb újra nyithassunk! Köszönjük megértésüket, és várjuk Önöket szeretettel a visszatéréskor!" - olvasható a posztban.

Ideiglenesen bezár a Gerendás.

Fotó: Szendi Péter

Bezár a Gerendás vendéglő

Próbáltuk telefonon is elérni a vendéglőt, hogy megtudjuk, pontosan mi áll a háttérben és mennyi ideig tart a szünet, de sajnos nem jártunk sikerrel.

A Gerendás vendéglő neve júliusban is sokak figyelmének középpontjába került, amikor a közösségi oldalukon közölték: meghalt az étterem vezetője, Bödei István. A hosszabb posztban megemlékeztek a közkedvelt vendéglátósról, akiről kiderült, hogy hosszabb betegség után hunyt el.

„A betegsége sem tudta eltávolítani attól, amit egy életen át szeretett. Minden nap bejött, néha fájdalommal, fáradtan, de mindig ugyanazzal a hittel: hogy ott a helye” – írták róla akkor.