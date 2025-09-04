szeptember 4., csütörtök

Gyász

1 órája

Elhunyt Giorgio Armani, a legendás divattervező

Giorgio Armani otthonában hunyt el.

Az olasz születésű milliárdos, Giorgio Armani 91 évesen hunyt el, miről a divattervező cége számolt be- írja a Világgazdaság.

Giorgio Armanit halála az egész világot megrendítette

Giorgio Armani márkájának hosszú távú jövőjéről egyelőre csak találgatások folynak, ugyanis nincsenek gyerekei, akik megörökölhetnék. A közlemény szerint, a legenda békésen távozott. Megállíthatatlan volt élete végéig, teljes szívével a vállalatnak, a kollekcióknak és a jövőbeli projekteknek szentelve magát. Szeptember 6–7. között Milánóban, az Armani/Teatro épületében lehet majd leróni a tiszteletet, de Giorgio Armani kívánságára a temetés szűk körben, családi keretek között zajlik.

 

 

