Elhunyt Giorgio Armani, a legendás divattervező

Az olasz születésű milliárdos, Giorgio Armani 91 évesen hunyt el, miről a divattervező cége számolt be- írja a Világgazdaság.

Elhunyt Giorgio Armani

Forrás: AFP

Giorgio Armanit halála az egész világot megrendítette

Giorgio Armani márkájának hosszú távú jövőjéről egyelőre csak találgatások folynak, ugyanis nincsenek gyerekei, akik megörökölhetnék. A közlemény szerint, a legenda békésen távozott. Megállíthatatlan volt élete végéig, teljes szívével a vállalatnak, a kollekcióknak és a jövőbeli projekteknek szentelve magát. Szeptember 6–7. között Milánóban, az Armani/Teatro épületében lehet majd leróni a tiszteletet, de Giorgio Armani kívánságára a temetés szűk körben, családi keretek között zajlik.