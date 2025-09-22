22 perce
Mirella és Emília Vas vármegye legfiatalabb ikerpárja - bemutatjuk az új jövevényeket
Szokásunkhoz híven most is megmutatjuk, kik születtek az elmúlt időszakban Szombathelyen.
Forrás: Shutterstock
Tebeli György és Forgács Vanessza leányai: Mirella és Emília (ikrek),
Kondorosi Árpád és Jandrasits Andrea leánya: Emma,
Szakmáry Tamás és Tóth Fruzsina fia: Hunor Tamás,
Kiss Dávid és Kőszegi Viktória fia: Denisz,
Tóth Tamás és Szarka Viktória leánya: Vica,
Sárai Gábor és Németh Mária Edina fia: Nolen,
Kozma Gergő és Korán Jázmin Virág leánya: Lina,
Mezei Attila és Vass Viktória fia: Levente,
Taliszter János és Horváth Renáta fia: Zalán,
Varga Richárd és Pap Júlia fia: Barnabás,
Katona Szabolcs és Molnár Patrícia fia: Benett,
Nagy Szilárd és Sulyok Rebeka fia: Márk,
Bulicsek Ádám és Tóth Georgina fia: Maxim,
Dudás Márió István és Czene Klaudia fia: Miron István,
Róka Bálint és Sajtos Lilla Enikő leánya: Elizabet,
Sömenek Bence és Szentiványi Leonóra leánya: Nazira,
Németh Ádám és Ágoston Rebeka Zsófia leánya: Babett Olívia,
Horváth Péter és Kinyó Mónika fia: Benett,
Hermán Dániel és Porkoláb Bianka Renáta fia: Marcell.