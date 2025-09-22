szeptember 22., hétfő

Gólyahír

2 órája

Mirella és Emília Vas vármegye legfiatalabb ikerpárja - bemutatjuk az új jövevényeket

Címkék#szombathely#gólyahír#ikerpár

Szokásunkhoz híven most is megmutatjuk, kik születtek az elmúlt időszakban Szombathelyen.

Mirella és Emília Vas vármegye legfiatalabb ikerpárja - bemutatjuk az új jövevényeket

Forrás: Shutterstock

Tebeli György és Forgács Vanessza leányai: Mirella és Emília (ikrek), 
Kondorosi Árpád és Jandrasits Andrea leánya: Emma, 
Szakmáry Tamás és Tóth Fruzsina fia: Hunor Tamás, 
Kiss Dávid és Kőszegi Viktória fia: Denisz, 
Tóth Tamás és Szarka Viktória leánya: Vica, 
Sárai Gábor és Németh Mária Edina fia: Nolen, 
Kozma Gergő és Korán Jázmin Virág leánya: Lina, 
Mezei Attila és Vass Viktória fia: Levente, 
Taliszter János és Horváth Renáta fia: Zalán, 
Varga Richárd és Pap Júlia fia: Barnabás, 
Katona Szabolcs és Molnár Patrícia fia: Benett, 
Nagy Szilárd és Sulyok Rebeka fia: Márk, 
Bulicsek Ádám és Tóth Georgina fia: Maxim, 
Dudás Márió István és Czene Klaudia fia: Miron István, 
Róka Bálint és Sajtos Lilla Enikő leánya: Elizabet, 
Sömenek Bence és Szentiványi Leonóra leánya: Nazira, 
Németh Ádám és Ágoston Rebeka Zsófia leánya: Babett Olívia, 
Horváth Péter és Kinyó Mónika fia: Benett, 
Hermán Dániel és Porkoláb Bianka Renáta fia: Marcell.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
