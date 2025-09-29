Isten hozott Milos, Bercel, Boróka és Zoé! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Szalai Bence és Asbóth Brigitta fia: Bercel,

Bozi Gábor és Domján Laura leánya: Zara,

Rafael Dávid és Marton Barbara fia: Nátán Ádin,

Maros Gábor Ferenc és Hittaller Hajnalka leánya: Emma Irina,

Dörstelmann Felix Adolf és Fodor Kinga fia: Albert Gyula,

Buday Krisztián és Nagy Andrea fia: Bendegúz,

Kiss Szabolcs és Kolonics Kata fia: Botond,

Koszokovits Róbert és Varga Cintia leánya: Lora,

Szabó Attila Ádám és Szabó Alexandra leánya: Liza,

Pintér Tamás és dr. Mezző Valentina Zita Fia: Milos,

Palcsik István András és Tamás Fanni fia: András Flórián,

Czenki Ádám és Medovarszki Dóra leánya: Zoé,

Szalay Gergő és Smidéliusz Mónika fia: Gergő,

Lobont Claudiu Alin és Cotoc Maria Iulia leánya: Selin Adela,

Kiss Dávid Gergő és Pőcze Gyöngyi leánya: Boróka,

Kókai Milán és Kercsmár Nerina Vanda fia: Milán,

Steirich Zoltán és Csordás Dorottya fia: Flórián,

Winkelbauer Patrik és Valaska Vanessza fia: Nolen,

Meleg Patrik és Kovács Rebeka fia: Nolen,

Dan Szilveszter és Dara Szimonetta fia: Noel,

Draskovits Norbert és Rajmon Zsuzsanna Mónika fia: Bertalan,

Marácz László és Magyar Lilla fia: Benett,

Komjáthy András és Szalóky Etelka leánya: Anna,

Szabó Tamás és Zakariás Brigitta fia: Ábel,

Gulyás Dániel és Ambrus Anita leánya: Sára Róza,

Tóth Miklós és Kiss Zsófia fia: Ármin,

Katona Bence és Zex Anna leánya: Mia,

Abért Róbert és Szép Alexandra Nóra fia: Ármin,

Hári Sándor és Németh Szabina fia: Kristóf,

Sándor Krisztián és Felber Klaudia fia: Krisztián,

Malata József és Hencz Luca leánya: Sára,

Bódi Kristóf és Varga Jennifer leánya: Lara Szofia,

Tóth Martin és Pintér Bianka leánya: Panka,

Simon Benjámin és Budai Viktória leánya: Lelle,

Németh Alex és Varga Fruzsina leánya: Lorena.