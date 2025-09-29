49 perce
Isten hozott Milos, Bercel, Boróka és Zoé! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek
Szokásunkhoz híven most is megmutatjuk, kik születtek az elmúlt héten Szombathelyen.
Forrás: Shutterstock
Szalai Bence és Asbóth Brigitta fia: Bercel,
Bozi Gábor és Domján Laura leánya: Zara,
Rafael Dávid és Marton Barbara fia: Nátán Ádin,
Maros Gábor Ferenc és Hittaller Hajnalka leánya: Emma Irina,
Dörstelmann Felix Adolf és Fodor Kinga fia: Albert Gyula,
Buday Krisztián és Nagy Andrea fia: Bendegúz,
Kiss Szabolcs és Kolonics Kata fia: Botond,
Koszokovits Róbert és Varga Cintia leánya: Lora,
Szabó Attila Ádám és Szabó Alexandra leánya: Liza,
Pintér Tamás és dr. Mezző Valentina Zita Fia: Milos,
Palcsik István András és Tamás Fanni fia: András Flórián,
Czenki Ádám és Medovarszki Dóra leánya: Zoé,
Szalay Gergő és Smidéliusz Mónika fia: Gergő,
Lobont Claudiu Alin és Cotoc Maria Iulia leánya: Selin Adela,
Kiss Dávid Gergő és Pőcze Gyöngyi leánya: Boróka,
Kókai Milán és Kercsmár Nerina Vanda fia: Milán,
Steirich Zoltán és Csordás Dorottya fia: Flórián,
Winkelbauer Patrik és Valaska Vanessza fia: Nolen,
Meleg Patrik és Kovács Rebeka fia: Nolen,
Dan Szilveszter és Dara Szimonetta fia: Noel,
Draskovits Norbert és Rajmon Zsuzsanna Mónika fia: Bertalan,
Marácz László és Magyar Lilla fia: Benett,
Komjáthy András és Szalóky Etelka leánya: Anna,
Szabó Tamás és Zakariás Brigitta fia: Ábel,
Gulyás Dániel és Ambrus Anita leánya: Sára Róza,
Tóth Miklós és Kiss Zsófia fia: Ármin,
Katona Bence és Zex Anna leánya: Mia,
Abért Róbert és Szép Alexandra Nóra fia: Ármin,
Hári Sándor és Németh Szabina fia: Kristóf,
Sándor Krisztián és Felber Klaudia fia: Krisztián,
Malata József és Hencz Luca leánya: Sára,
Bódi Kristóf és Varga Jennifer leánya: Lara Szofia,
Tóth Martin és Pintér Bianka leánya: Panka,
Simon Benjámin és Budai Viktória leánya: Lelle,
Németh Alex és Varga Fruzsina leánya: Lorena.