Gólyahír

4 órája

Isten hozott Milos, Bercel, Boróka és Zoé! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Szokásunkhoz híven most is megmutatjuk, kik születtek az elmúlt héten Szombathelyen.

Vaol.hu
Forrás: Shutterstock

Szalai Bence és Asbóth Brigitta fia: Bercel, 
Bozi Gábor és Domján Laura leánya: Zara, 
Rafael Dávid és Marton Barbara fia: Nátán Ádin, 
Maros Gábor Ferenc és Hittaller Hajnalka leánya: Emma Irina, 
Dörstelmann Felix Adolf és Fodor Kinga fia: Albert Gyula, 
Buday Krisztián és Nagy Andrea fia: Bendegúz, 
Kiss Szabolcs és Kolonics Kata fia: Botond, 
Koszokovits Róbert és Varga Cintia leánya: Lora, 
Szabó Attila Ádám és Szabó Alexandra leánya: Liza, 
Pintér Tamás és dr. Mezző Valentina Zita Fia: Milos, 
Palcsik István András és Tamás Fanni fia: András Flórián, 
Czenki Ádám és Medovarszki Dóra leánya: Zoé, 
Szalay Gergő és Smidéliusz Mónika fia: Gergő, 
Lobont Claudiu Alin és Cotoc Maria Iulia leánya: Selin Adela, 
Kiss Dávid Gergő és Pőcze Gyöngyi leánya: Boróka, 
Kókai Milán és Kercsmár Nerina Vanda fia: Milán, 
Steirich Zoltán és Csordás Dorottya fia: Flórián, 
Winkelbauer Patrik és Valaska Vanessza fia: Nolen, 
Meleg Patrik és Kovács Rebeka fia: Nolen, 
Dan Szilveszter és Dara Szimonetta fia: Noel, 
Draskovits Norbert és Rajmon Zsuzsanna Mónika fia: Bertalan, 
Marácz László és Magyar Lilla fia: Benett, 
Komjáthy András és Szalóky Etelka leánya: Anna, 
Szabó Tamás és Zakariás Brigitta fia: Ábel, 
Gulyás Dániel és Ambrus Anita leánya: Sára Róza, 
Tóth Miklós és Kiss Zsófia fia: Ármin, 
Katona Bence és Zex Anna leánya: Mia, 
Abért Róbert és Szép Alexandra Nóra fia: Ármin, 
Hári Sándor és Németh Szabina fia: Kristóf, 
Sándor Krisztián és Felber Klaudia fia: Krisztián, 
Malata József és Hencz Luca leánya: Sára, 
Bódi Kristóf és Varga Jennifer leánya: Lara Szofia, 
Tóth Martin és Pintér Bianka leánya: Panka, 
Simon Benjámin és Budai Viktória leánya: Lelle, 
Németh Alex és Varga Fruzsina leánya: Lorena.

 

