Legjobb gombaszedő helyek Vas vármegyében

Bár a gombászok ritkán osztják meg pontosan a „titkos” lelőhelyeiket, van néhány általánosan ismert, bő gombatermő vidék Vasban, ahol rendszerint jó eséllyel lehet felbukkanhat a lábunk előtt vargánya, rókagomba, galambgomba vagy nagy őzlábgomba.

Gombaszezon: merre induljunk gyűjteni Vas vármegyében?

Fotó: Szendi Péter

Gombaszedő területek Vasban:

Őrség (Őrségi Nemzeti Park)

A sűrű, vegyes lomb- és fenyőerdők (pl. Szalafő, Őriszentpéter, Ispánk vagy Magyarszombatfa környéke) igazi gombázó paradicsom: védett, érintetlen erdők, sokféle gombafaj élőhelye. Ősszel gyakran találni vargányát, rókagombát, galambgombát. A párás klíma, a sok moha és a vegyes erdőtársulások miatt különösen gazdag gombatermő vidék.

Kőszegi-hegység

Kőszeg, Velem és Bozsok környékén a gyertyános–tölgyes és bükkös erdők bővelkednek gombában. Hűvös, párás mikroklímája ideális a vargányának, galambgombának, őzlábgombának. Nyár végétől őszig gyakori a tinóru, őzláb, trombitagomba. Sok gombász innen szerzi a zsákmányát, mert a magasabb hegyvidéki klíma nedvesebb, hűvösebb – ideális a gombáknak.

Ság-hegy és Celldömölk környéke

Bár a hegy maga bazaltos és inkább nyílt, a környező erdősávokban, ligetes tölgyesekben gyakran akad ehető gomba. Errefelé inkább őzláb- és galambgombák a jellemzőek. A hegy lábánál lévő erdős részeket érdemes bejárni, főleg kora reggel.

Rába-vidék és Sárvár környéki erdők

A folyó menti ártéri ligeterdőkben (pl. Ikervár, Sárvár határában) gyakran előfordul csiperke, szegfűgomba, nyárfa-tinóru. Ezek inkább kisebb termőhelyek, de jó „közelebb elérhető” célpontok.

Szentgotthárd és a Rábavidék (Vendvidék)

A környék erdeiben, különösen a fenyves–bükkös kevert erdőkben (Apátistvánfalva, Orfalu környéke) nagy eséllyel lehet találni vargányát, rókagombát, fenyőtinórut. Nedves, árterületi erdők, ideálisak fülőkének, laskagombának, téli gombáknak. A Rába menti ösvények eső után pár nappal különösen termékenyek. A határ közelsége miatt sokan osztrák oldalról is átjárnak ide gombászni.

Fontos tudni!

Az Őrségi Nemzeti Park területén szigorúan szabályozott a gombagyűjtés: csak saját fogyasztásra, napi 2 kg/fő mennyiségben engedélyezett.