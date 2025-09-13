1 órája
Nagyon sokan vártak erre a hírre: lassan, de biztosan itt a gombaszezon
Karvalits Zoltán, Nádasd polgármestere évtizedek óta járja az erdőt. Az elmúlt hónapokban azonban hiába tért vissza a jól ismert és bevált helyekre, gomba nem volt. Talán-talán a legutóbbi eső meghozza a kalaposokat.
A gomba fejlődéséhez csapadék és pára szükséges. Nyáron nagyon kevés csapadék hullott a térségben, ha pedig éppen esett, utána a szél szárította a földet, ami szintén nem ideális a kalaposok növekedéséhez – mondta el érdeklődésünkre Karvalits Zoltán, Nádasd polgármestere, aki évtizedek óta járja az erdőt, idén nyáron azonban jószerivel semmi nem került a kosarába. Hozzáteszi: még a dátumra is pontosan emlékszik, július 21-én talált az ismerőse utoljára egy szem – már kukacos – vargányát.
Szeptember második hetében közel 30 milliméter eső hullott az Őrségben, és visszatértek a párás reggelek is – a hírek szerint néhányan már találtak egy-egy szám gombát az erdőkben. Ha még a vasárnapra ígért mennyiség is leesik, hosszú szünet után megkezdődhet a gombaszezon.
Legelőször az őzláb bújik elő, aztán a réteken megjelennek a csiperkék, majd a galambgombák következnek, és utána, remélhetőleg – sok ember kívánságára - vargánya is lesz a vasi erdőkben – sorolta Karvalits Zoltán.