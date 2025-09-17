Gombavizsgálat – mikor és hol érhető el Vasban?

szeptember 17., szerda

Az esős és meleg idő kedvez a gombák szaporodásának, ezért a következő hetekben különösen fontos az óvatosság. Vas vármegyében négy város piacán ingyenes a gombavizsgálat.

Polgár Patrícia

Az őszi szezonban a természetjárók, erdőjárók gyakran térnek haza kosarukban különféle gombákkal. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek: a saját magunk által gyűjtött gombát soha ne fogyasszuk el gombavizsgálat nélkül. Vas vármegyében négy város piacán elérhető a szolgáltatás, ahol tapasztalt szakértők ellenőrzik a termőtesteket. A Vas Vármegyei Kormányhivatal adott ki erről tájékoztatást.

Gombavizsgálat: négy vasi piacon érhető el díjmentesen
Forrás: Illusztráció/Pixabay

Gombavizsgálat Vasban: ezek a hivatalos időpontok és helyszínek

1. Szombathelyi Városi Vásárcsarnok

  • Kedd, péntek: 6:00 - 10:00
  • Szombat, vasárnap: 6:00 - 12:00

Csapadékos időben rendkívüli vizsgálati nap is lehet hétfőn és csütörtökön. Erről a vásárcsarnok közösségi oldalán és a gombavizsgáló hirdetőtábláján adnak tájékoztatást.

2. Celldömölki piac (fedett)

Kedd, csütörtök, szombat: a piac nyitvatartási idejében.

3. Körmendi piac

Hétfő, szombat: 7:30 - 11:00.

4. Kőszegi piac

  • Szerda: 7:00 - 12:00
  • Szombat: 7:00 - 12:00.

Miért fontos a vizsgálat?

A gombák világa rendkívül sokszínű: egyes fajok ízletes csemegék, mások azonban már kis mennyiségben is mérgezést okozhatnak. A laikus gyűjtők számára gyakran nehéz a hasonló külsejű fajok megkülönböztetése, ezért életmentő lehet a szakértői ellenőrzés.

Az ingyenes gombavizsgálat nemcsak a fogyasztók egészségét védi, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a gombaszedés öröme ne váljon kellemetlen, esetenként súlyos következményekkel járó élménnyé.

 

Alapszabályok a biztonságos gombafogyasztáshoz

  • Mindig vizsgáltassa át a szedett gombát szakértővel, akkor is, ha biztos benne, hogy ismeri a fajt.
  • Ne vásároljon vagy fogadjon el gombát ismeretlentől, illetve olyan személytől, aki nem gombaszakértő.
  • Csak engedéllyel rendelkező árustól vásároljon vadon termett gombát a piacon.
  • Csak a friss, ép és egészséges termőtestek fogyaszthatók biztonsággal.
  • Nyersen ne fogyasszon gombát!
  • A kész gombaételek a hűtőben legfeljebb néhány napig tárolhatók, a friss termőtestek pedig két-három napig őrzik meg fogyaszthatóságukat.
