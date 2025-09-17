33 perce
Gombavizsgálat – mikor és hol érhető el Vasban?
Az esős és meleg idő kedvez a gombák szaporodásának, ezért a következő hetekben különösen fontos az óvatosság. Vas vármegyében négy város piacán ingyenes a gombavizsgálat.
Az őszi szezonban a természetjárók, erdőjárók gyakran térnek haza kosarukban különféle gombákkal. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek: a saját magunk által gyűjtött gombát soha ne fogyasszuk el gombavizsgálat nélkül. Vas vármegyében négy város piacán elérhető a szolgáltatás, ahol tapasztalt szakértők ellenőrzik a termőtesteket. A Vas Vármegyei Kormányhivatal adott ki erről tájékoztatást.
Gombavizsgálat Vasban: ezek a hivatalos időpontok és helyszínek
1. Szombathelyi Városi Vásárcsarnok
- Kedd, péntek: 6:00 - 10:00
- Szombat, vasárnap: 6:00 - 12:00
Csapadékos időben rendkívüli vizsgálati nap is lehet hétfőn és csütörtökön. Erről a vásárcsarnok közösségi oldalán és a gombavizsgáló hirdetőtábláján adnak tájékoztatást.
2. Celldömölki piac (fedett)
Kedd, csütörtök, szombat: a piac nyitvatartási idejében.
3. Körmendi piac
Hétfő, szombat: 7:30 - 11:00.
4. Kőszegi piac
- Szerda: 7:00 - 12:00
- Szombat: 7:00 - 12:00.
Miért fontos a vizsgálat?
A gombák világa rendkívül sokszínű: egyes fajok ízletes csemegék, mások azonban már kis mennyiségben is mérgezést okozhatnak. A laikus gyűjtők számára gyakran nehéz a hasonló külsejű fajok megkülönböztetése, ezért életmentő lehet a szakértői ellenőrzés.
Az ingyenes gombavizsgálat nemcsak a fogyasztók egészségét védi, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a gombaszedés öröme ne váljon kellemetlen, esetenként súlyos következményekkel járó élménnyé.
Alapszabályok a biztonságos gombafogyasztáshoz
- Mindig vizsgáltassa át a szedett gombát szakértővel, akkor is, ha biztos benne, hogy ismeri a fajt.
- Ne vásároljon vagy fogadjon el gombát ismeretlentől, illetve olyan személytől, aki nem gombaszakértő.
- Csak engedéllyel rendelkező árustól vásároljon vadon termett gombát a piacon.
- Csak a friss, ép és egészséges termőtestek fogyaszthatók biztonsággal.
- Nyersen ne fogyasszon gombát!
- A kész gombaételek a hűtőben legfeljebb néhány napig tárolhatók, a friss termőtestek pedig két-három napig őrzik meg fogyaszthatóságukat.