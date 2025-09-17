Gombavizsgálat – mikor és hol érhető el Vasban?

Az őszi szezonban a természetjárók, erdőjárók gyakran térnek haza kosarukban különféle gombákkal. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek: a saját magunk által gyűjtött gombát soha ne fogyasszuk el gombavizsgálat nélkül. Vas vármegyében négy város piacán elérhető a szolgáltatás, ahol tapasztalt szakértők ellenőrzik a termőtesteket. A Vas Vármegyei Kormányhivatal adott ki erről tájékoztatást.

Gombavizsgálat: négy vasi piacon érhető el díjmentesen

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Gombavizsgálat Vasban: ezek a hivatalos időpontok és helyszínek

1. Szombathelyi Városi Vásárcsarnok

Kedd, péntek: 6:00 - 10:00

Szombat, vasárnap: 6:00 - 12:00

Csapadékos időben rendkívüli vizsgálati nap is lehet hétfőn és csütörtökön. Erről a vásárcsarnok közösségi oldalán és a gombavizsgáló hirdetőtábláján adnak tájékoztatást.

2. Celldömölki piac (fedett)

Kedd, csütörtök, szombat: a piac nyitvatartási idejében.

3. Körmendi piac

Hétfő, szombat: 7:30 - 11:00.

4. Kőszegi piac