Meg kell szólalnunk - Gregersen-Labossa György evangélikus püspökjelölt

Új püspököt választ az Északi Evangélikus Egyházkerület. A jelöltek megfogalmazták programjaikat, élő fórumokon mutatkoznak be Budapesten, Salgótarjánban és Nyíregyházán, továbbá az Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) videós interjúkat készít velük. Gregersen-Labossa György, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség korábbi parókus lelkésze, a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ egykori intézményvezetője is válaszolt a kérdésekre.

Gregersen-Labossa György püpökjelölt

Céljai között említette a meglévő gyülekezetek erősödését, újak alakítását, és beszélt arról a rendszerszemléletről is, amely Szombathelyen megvalósult a templomból kiindulva az iskolán át az egyesület által létrehozott szeretetotthonig. - Oda kell figyelni egymásra, és nem egymás ellen kijátszani a szereplőket. A vezetőnek az egyik legfontosabb feladata, püspökként is, hogy a lelkészeket, gyülekezeti vezetőket, presbitériumokat, espereseket oly módon közösséggé formálja, hogy a szent ügy az előtérbe kerüljön, ez pedig az evangéliumnak a hirdetése - fogalmazott.

Gregersen-Labossa György szólt továbbá arról is, bár a legkisebb egyház az evangélikusoké, fontos, hogy lényeges kérdésekben, társadalmi kérdésekben a társegyházakkal együtt megszólaljanak.