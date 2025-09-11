Kis falu, nagy álmok: így újult meg az elmúlt években Gyanógeregye

Az elmúlt években szinte minden év hozott valamilyen újítást Gyanógeregyén. A falu orvosi rendelője például 2020–21-ben teljes felújításon esett át: közel 30 millió forintból akadálymentesítették az épületet, ami hatalmas segítség a gyanógeregyei időseknek és a mozgáskorlátozottaknak. Emellett új konyharész, mozgáskorlátozott fürdő és WC is készült, sőt, a település 2 millió forintot nyert orvosi eszközökre is - tudtuk meg Sejber Tiborné polgármestertől.

Gyanógeregye fejlődése: könnyebb a falu karbantartása a Magyar falu pályázaton elnyert eszközökkel

Forrás: V. Németh Zsolt közösségi oldala

Gyanógeregye szépen fejlődik

A közösségi élet színterei szintén sokat változtak. A játszótér a gyerekek nagy örömére új játékokat kapott, a fiatalok pedig 2019 óta sportparkban is mozoghatnak – erre 7 millió forintot nyert a község a Magyar Falu Program keretében. Ugyanebben az évben újult meg a kultúrház külső része, majd 2020-ban a belső felújítás következett közel 15 millió forint állami támogatással. Megvalósult még a járda felújítása a program által, ezen kívül falubuszra is sikeresen pályázott a község önkormányzata.

2024-ben a falu gépparkja bővült a pályázati forrásból: nagy teljesítményű fűnyíró traktor, kisebb traktor, egy tonnás pótkocsi és faaprító segíti azóta a település karbantartását.

- Ezek az eszközök rengeteget jelentenek a mindennapokban. Régen sokkal nehezebb volt a közterületek rendben tartása, most sokkal hatékonyabban tudjuk végezni a munkát” – magyarázta Sejber Tiborné polgármester.

A jövő tervei között is akad több fontos cél, amiben segíthet a Magyar Falu Program. „Két hete beadtuk a pályázatot a közvilágítás korszerűsítésére is. Negyven lámpát kellene kicserélnünk LED-esre, ehhez mintegy 5 millió forintot igényeltünk. Emellett a falubusz lecserélése is napirenden van, ezt jövőre szeretnénk megvalósítani” – sorolta a polgármester.

Sejber Tiborné kiemelte, hogy 15 éve áll a falu élén, ez idő alatt összesen körülbelül 200 millió forintot sikerült pályázati forrásokból elnyerni - ennek nagy része a Magyar Falu Programból érkezett.

„Figyelemmel követjük a lehetőségeket, mert enélkül nem tudnánk ilyen ütemben fejlődni. A költségvetés önmagában nem lenne elegendő, hogy mindezt megvalósítsuk. Úgy gondolom, a Magyar Falu Program rengeteget segít az ilyen kistelepüléseknek, illetve sokat köszönhetünk a térség országgyűlési képviselőjének, V. Németh Zsoltnak is, akinek nagy szerepe van abban, hogy az évek során Gyanógeregye ilyen ütemben tudott fejlődni. ” – fogalmazott.

A település fejlődését V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is méltatta. Mint mondta: „Öröm látni, hogy Gyanógeregye évről évre erősödik, és a támogatásokból olyan beruházások valósulnak meg, amelyek közvetlenül a helyiek életét könnyítik meg.”