szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Falu Program

48 perce

Kis falu, nagy álmok: így újult meg az elmúlt években Gyanógeregye

Címkék#Magyar Falu Program#község#Gyanógeregye

Akadálymentes orvosi rendelő, megújult játszótér és kultúrház, sportpark, új mezőgazdasági gépek – Gyanógeregye az elmúlt években sorra valósította meg a fejlesztéseket főként a Magyar Falu Program segítségével. A polgármester szerint mindez pályázatok nélkül elképzelhetetlen lett volna.

Vaol.hu
Kis falu, nagy álmok: így újult meg az elmúlt években Gyanógeregye

Sejber Tiborné, Gyanógeregye polgármestere az elmúlt időszak fejlesztéseiről beszélt

Forrás: V. Németh Zsolt közösségi oldala

Az elmúlt években szinte minden év hozott valamilyen újítást Gyanógeregyén. A falu orvosi rendelője például 2020–21-ben teljes felújításon esett át: közel 30 millió forintból akadálymentesítették az épületet, ami hatalmas segítség a gyanógeregyei időseknek és a mozgáskorlátozottaknak. Emellett új konyharész, mozgáskorlátozott fürdő és WC is készült, sőt, a település 2 millió forintot nyert orvosi eszközökre is - tudtuk meg Sejber Tiborné polgármestertől. 

Gyanógeregye fejlődése: könnyebb a falu karbantartása a Magyar Falu pályázaton elnyert eszközökkel
Gyanógeregye fejlődése: könnyebb a falu karbantartása a Magyar falu pályázaton elnyert eszközökkel
Forrás: V. Németh Zsolt közösségi oldala

Gyanógeregye szépen fejlődik

A közösségi élet színterei szintén sokat változtak. A játszótér a gyerekek nagy örömére új játékokat kapott, a fiatalok pedig 2019 óta sportparkban is mozoghatnak – erre 7 millió forintot nyert a község a Magyar Falu Program keretében. Ugyanebben az évben újult meg a kultúrház külső része, majd 2020-ban a belső felújítás következett közel 15 millió forint állami támogatással. Megvalósult még a járda felújítása a program által, ezen kívül falubuszra is sikeresen pályázott a község önkormányzata. 

2024-ben a falu gépparkja bővült a pályázati forrásból: nagy teljesítményű fűnyíró traktor, kisebb traktor, egy tonnás pótkocsi és faaprító segíti azóta a település karbantartását.

 - Ezek az eszközök rengeteget jelentenek a mindennapokban. Régen sokkal nehezebb volt a közterületek rendben tartása, most sokkal hatékonyabban tudjuk végezni a munkát” – magyarázta Sejber Tiborné polgármester.

A jövő tervei között is akad több fontos cél, amiben segíthet a Magyar Falu Program. „Két hete beadtuk a pályázatot a közvilágítás korszerűsítésére is. Negyven lámpát kellene kicserélnünk LED-esre, ehhez mintegy 5 millió forintot igényeltünk. Emellett a falubusz lecserélése is napirenden van, ezt jövőre szeretnénk megvalósítani” – sorolta a polgármester.

Sejber Tiborné kiemelte, hogy 15 éve áll a falu élén, ez idő alatt összesen körülbelül 200 millió forintot sikerült pályázati forrásokból elnyerni - ennek nagy része a Magyar Falu Programból érkezett. 

„Figyelemmel követjük a lehetőségeket, mert enélkül nem tudnánk ilyen ütemben fejlődni. A költségvetés önmagában nem lenne elegendő, hogy mindezt megvalósítsuk. Úgy gondolom, a Magyar Falu Program rengeteget segít az ilyen kistelepüléseknek, illetve sokat köszönhetünk a térség országgyűlési képviselőjének, V. Németh Zsoltnak is, akinek nagy szerepe van abban, hogy az évek során Gyanógeregye ilyen ütemben tudott fejlődni. ” – fogalmazott.

A település fejlődését V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is méltatta. Mint mondta: „Öröm látni, hogy Gyanógeregye évről évre erősödik, és a támogatásokból olyan beruházások valósulnak meg, amelyek közvetlenül a helyiek életét könnyítik meg.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu