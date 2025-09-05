Gyászol a királyi család: meghalt Katalin hercegné

A gyászhírt a palota a közösségi oldalán jelentette be. Katalin kenti hercegné, Eduárd kenti herceg felesége, 92 évesen hunyt el. A brit királyi család egyik legmeghatározóbb, mégis visszafogott tagja volt. A Buckingham-palota közleménye szerint a családja körében hunyt el a Kensington-palotában.

Eduárd kenti herceg és felesége, Katalin Wimbledonban

Fotó: AFP

Gyász: Katalin kenti hercegnét 92 évesen érte a halál

Katalin hercegné 1961-ben házasodott Edward kent herceggel, aki II. Erzsébet királynő unokatestvére volt. A hercegné leginkább a wimbledoni teniszbajnokság rendszeres látogatójaként vált ismertté, ahol évekig ő adta át a díjakat. Különösen emlékezetes pillanat volt, amikor 1993-ban megvigasztalta a síró Jana Novotnát a döntő elvesztése után.

A zene iránti szenvedélye egész életét végigkísérte. Számos kórus tagjaként szerepelt, úgy is, hogy nem fedte fel kilétét és több mint egy évtizeden át titokban tanított zenét Hullban, álnéven, "Mrs. Kent" néven. 2004-ben megalapította a Future Talent jótékonysági szervezetet, amely hátrányos helyzetű fiatal zenészeket támogatott.

2002-ben visszavonult a nyilvános királyi feladatoktól, és lemondott "Ő királyi fensége" címéről. Ezt követően zenei és jótékonysági tevékenységeire összpontosított.