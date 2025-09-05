szeptember 5., péntek

Gyász

20 perce

Gyászol a királyi család: meghalt Katalin hercegné

Címkék#gyászhír#királynő#Buckingham

Buckingham-palota hivatalos közleményében tudatta: elhunyt Katalin kenti hercegné. Gyászol a király család. Erzsébet királynő unokatestvérének, Eduárd kenti hercegnek a felesége 92 éves volt.

Vaol.hu

A gyászhírt a palota a közösségi oldalán jelentette be. Katalin kenti hercegné, Eduárd kenti herceg felesége, 92 évesen hunyt el. A brit királyi család egyik legmeghatározóbb, mégis visszafogott tagja volt. A Buckingham-palota közleménye szerint a családja körében hunyt el a Kensington-palotában.

gyász
 Eduárd kenti herceg és felesége, Katalin Wimbledonban
Fotó: AFP

Gyász: Katalin kenti hercegnét 92 évesen érte a halál

Katalin hercegné 1961-ben házasodott Edward kent herceggel, aki II. Erzsébet királynő unokatestvére volt. A hercegné leginkább a wimbledoni teniszbajnokság rendszeres látogatójaként vált ismertté, ahol évekig ő adta át a díjakat. Különösen emlékezetes pillanat volt, amikor 1993-ban megvigasztalta a síró Jana Novotnát a döntő elvesztése után.

A zene iránti szenvedélye egész életét végigkísérte. Számos kórus tagjaként szerepelt, úgy is, hogy nem fedte fel kilétét és több mint egy évtizeden át titokban tanított zenét Hullban, álnéven, "Mrs. Kent" néven. 2004-ben megalapította a Future Talent jótékonysági szervezetet, amely hátrányos helyzetű fiatal zenészeket támogatott.

2002-ben visszavonult a nyilvános királyi feladatoktól, és lemondott "Ő királyi fensége" címéről. Ezt követően zenei és jótékonysági tevékenységeire összpontosított.

 

