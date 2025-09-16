szeptember 16., kedd

Gyász

1 órája

Szeretett kollégájukat gyászolják a vasi mentők

Kedden tették közzé a szomorú hírt.

Gyász: Az Országos Mentőszolgálat hivatalos oldalán tette közzé, hogy elhunyt Németh József.

Gyászoltnak a mentők.
Forrás: Országos Mentőszolgálat

Gyászol a közösség, elhunyt Németh József

1977-ben csatlakozott a mentők bajtársi közösségéhez, közel 40 évig szolgálta hivatását. Eleinte Szombathely Mentőállomáson dolgozott, majd 2005-től a Szombathely Irányító Csoportban látta el feladatait. A vasi mentők körében elismert, mélyen tisztelt bajtárs volt, aki lelkesen sajátította el a mentőápolói ismereteket és hamar meghatározó tagja lett az eset-és rohamkocsi szolgálatnak.

Igazi példakép volt, odafigyeléssel és türelemmel tanította az újonnan érkező bajtársakat, munkája során rendkívüli segítőkészsége jellemezte.

Németh Bajtárs nyugállományba kerülését követően családjának és kedvenc hobbijának, a horgászatnak élt. Sajnos miután krónikus betegsége váratlanul kiújult, kórházi kezelésre szorult. Életét ezt követően már nem lehetett megmenteni.

