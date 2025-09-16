szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk

Címkék#szombathely#búcsú#gyász

Vaol.hu

Gyászhírek: ahogy azt már olvasóink megszokhatták, most is beszámolunk az elmúlt hetek legszomorúbb vasi történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.

gyászhírek
Gyászhírek Szombathelyről.
Forrás: VN-archív

Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk

Ditz Nándor Jenő, Tóth István, Mészáros Sándorné Lengyel Gizella, Bakucz József, Mórocz László, Dabóczi Dénes Tibor, Prácser László, Gáspár Lászlóné Pap Anna Ágota, Szalai Lajos, Nagy Kálmánné Pupp Margit, Berzlánovich Mátyásné Soós Klára Róza, Kozma Gyuláné Németh Borbála, Bőle Béla Lajosné Jánoki Magdolna, Horváth Antal, Böröczné dr. Kóbor Ilona Mária, Szabó Anna, Wéber István Ferencné Márkus Katalin.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu