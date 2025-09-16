Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk

Gyászhírek: ahogy azt már olvasóink megszokhatták, most is beszámolunk az elmúlt hetek legszomorúbb vasi történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.

Gyászhírek Szombathelyről.

Forrás: VN-archív

Ditz Nándor Jenő, Tóth István, Mészáros Sándorné Lengyel Gizella, Bakucz József, Mórocz László, Dabóczi Dénes Tibor, Prácser László, Gáspár Lászlóné Pap Anna Ágota, Szalai Lajos, Nagy Kálmánné Pupp Margit, Berzlánovich Mátyásné Soós Klára Róza, Kozma Gyuláné Németh Borbála, Bőle Béla Lajosné Jánoki Magdolna, Horváth Antal, Böröczné dr. Kóbor Ilona Mária, Szabó Anna, Wéber István Ferencné Márkus Katalin.