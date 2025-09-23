szeptember 23., kedd

1 órája

Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk

Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.

Barát Józsefné Kránitz Jolán Katalin, Faller Sándor, Böröndi János, Szabó Ildikó szül.: Kronekker Ildikó, Iván Istvánné Böndicz Gizella, Mesics József Ferencné Sipos Julianna Magdolna, Kondics Pálné Baranyai Karolina, Némethy Kornélia Éva szül.: Roykó Kornélia Éva, Kurányi Lászlóné Dénes Anna, Fenyvesi Sándor Lászlóné Besze Katalin, Csiki Tamás, Pásti István, Balázs Ferencné Németh Borbála, Borsos Péterné Antal Teréz, Bolla Ferenczné Pongrácz Magdolna, Varga Zsolt.

 

