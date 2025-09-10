szeptember 10., szerda

Gyász

1 órája

Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk

Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.

Vaol.hu

Gyászhírek: Takács László, Janzsó Lajos Lászlóné Mészáros Katalin, Vágner Károly, Csay Zoltán, Pázmány Gizella szül: Stuber Gizella, Ávár Ferenc, Kiss Mária, Rozsnyó Lajos Vilmosné szül: Kopcsándi Zsuzsanna.

