Gyász
52 perce
Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk
Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.
Gyászhírek: Takács László, Janzsó Lajos Lászlóné Mészáros Katalin, Vágner Károly, Csay Zoltán, Pázmány Gizella szül: Stuber Gizella, Ávár Ferenc, Kiss Mária, Rozsnyó Lajos Vilmosné szül: Kopcsándi Zsuzsanna.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre