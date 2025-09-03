Gyász
Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk
Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.
Vaol.hu gyászhírek: a szombathelyiek, akik már nem lehetnek közöttünk
Hujber József, Sósné Lakatos Judit, Simon Csaba, Nagy Istvánné Molnár Klára Terézia, Pőcze Istvánné Horváth Erzsébet, Bokor Miklósné Potyi Katalin Teréz, Asbóth László, Vida Ferenc Ernőné, Németh József, Tahin Katalin, Szabó Béla, Lendvai Rezső Ferenc, Horváth László, Bedőcs László, Timár Imre József, Szakonyi Miklós Csabáné Dobson Éva, Horváth Péter, Balogh István Józsefné Szalai Edit, Takács Istvánné Kovács Erika Lenke, Mészáros József, Mészáros Józsefné Nagy Ida, Dabóczi Dénes Tibor, Purgai Lászlóné Szücs Erzsébet.
