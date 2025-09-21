„Gyeli” – avagy egy elpusztult falu megtalálása

Napjainkban Jeli az emberek többsége számára a híres arborétumot jelenti, de „Gyeli” neve, ahogy a középkori történeti forrásokban és a néphagyományban szerepel, a hajdani Bejc falutól a mai Oszkó határáig elterülő hatalmas területet jelölte. Az egykori birtok történeti kiterjedését jól mutatja, hogy helyét a történeti helységnévtár „Jeli-szentegyház” formában a Rába völgyében jelöli, és a középkori falu helyét a régészeti kutatásnak a mai arborétumtól légvonalban is több mint tíz kilométerre sikerül lokalizálnia. A terepbejárás egy forró augusztusi napon, a nyár végi tarlóhántás után, bokáig érő porban, a „Jeli-szentegyház”-dűlőnek nevezett szántóföldön kezdődött, de másfél órás téblábolás alatt nem került elő semmi, régi településre utaló maradvány. Miközben a kutatók a ruhájukra rakódott portól igyekeztek megszabadulni, felhangzott egy: „Figyelem ám magukat! Mit keresnek?” kiáltás. Alaposabban körülnézve került a látóterükbe a szomszédos mezőn marhákat őrző gulyás, akinek barátságos érdeklődésére elmondták jövetelük célját.

„No, akkor az urak rossz nyomon járnak, mert a régi templom köveit nem itt kell keresni. Menjenek csak abba az irányba.” – mutatott a Kám-Sárvár országút egervölgyi elágazása felé – „Majd ott meglelik!” Az útmutatás eredményesnek bizonyult, mert alig negyed óra múlva már meg is lettek az egykor Szűz Mária tiszteletére szentelt Jeli templom maradványai. A földmunkák után maradt barázdákban heverő téglák, a szétszántott temető csontjai és a vas-salak darabok egyértelműen mutatták a középkori templom és település helyét. Jeli történetének okleveles forrásait kutatva az egyházi dokumentumok is igazolják, hogy a település a középkorban fontos egyházas hely volt, hiszen Kám falu kápolnája 1342-ben filiaként tartozott hozzá. Valószínű, hogy az 1217-ben már predium-ként említett Jeli volt az első templomos hely a környéken. Erre utalnak azok a középkori dokumentumok is, amelyek szerint a 14. század végéig a környező falvakban Nyőgértől Vasvárig egyedül itt volt plébánia templom. Egyházasjelit 1590-ben azonban egy összeírás már pusztaként említi, amelynek alapján feltehető, hogy az 1532-ben Kőszeg felé vonuló török hadak égethették fel. Temploma nem épült újjá, nevét ugyanis sem a 17. sem a 18. századi főesperesi látogatások jegyzőkönyvei, sem egyéb összeírások sem említik.