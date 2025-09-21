szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mesélő

2 órája

„Gyeli” – avagy egy elpusztult falu megtalálása

Címkék#falu#arborétum#történelem

Feiszt György
„Gyeli” – avagy egy elpusztult falu megtalálása

Forrás: FGY

Napjainkban Jeli az emberek többsége számára a híres arborétumot jelenti, de „Gyeli” neve, ahogy a középkori történeti forrásokban és a néphagyományban szerepel, a hajdani Bejc falutól a mai Oszkó határáig elterülő hatalmas területet jelölte. Az egykori birtok történeti kiterjedését jól mutatja, hogy helyét a történeti helységnévtár „Jeli-szentegyház” formában a Rába völgyében jelöli, és a középkori falu helyét a régészeti kutatásnak a mai arborétumtól légvonalban is több mint tíz kilométerre sikerül lokalizálnia. A terepbejárás egy forró augusztusi napon, a nyár végi tarlóhántás után, bokáig érő porban, a „Jeli-szentegyház”-dűlőnek nevezett szántóföldön kezdődött, de másfél órás téblábolás alatt nem került elő semmi, régi településre utaló maradvány. Miközben a kutatók a ruhájukra rakódott portól igyekeztek megszabadulni, felhangzott egy: „Figyelem ám magukat! Mit keresnek?” kiáltás. Alaposabban körülnézve került a látóterükbe a szomszédos mezőn marhákat őrző gulyás, akinek barátságos érdeklődésére elmondták jövetelük célját. 

„No, akkor az urak rossz nyomon járnak, mert a régi templom köveit nem itt kell keresni. Menjenek csak abba az irányba.” – mutatott a Kám-Sárvár országút egervölgyi elágazása felé – „Majd ott meglelik!” Az útmutatás eredményesnek bizonyult, mert alig negyed óra múlva már meg is lettek az egykor Szűz Mária tiszteletére szentelt Jeli templom maradványai. A földmunkák után maradt barázdákban heverő téglák, a szétszántott temető csontjai és a vas-salak darabok egyértelműen mutatták a középkori templom és település helyét. Jeli történetének okleveles forrásait kutatva az egyházi dokumentumok is igazolják, hogy a település a középkorban fontos egyházas hely volt, hiszen Kám falu kápolnája 1342-ben filiaként tartozott hozzá. Valószínű, hogy az 1217-ben már predium-ként említett Jeli volt az első templomos hely a környéken. Erre utalnak azok a középkori dokumentumok is, amelyek szerint a 14. század végéig a környező falvakban Nyőgértől Vasvárig egyedül itt volt plébánia templom. Egyházasjelit 1590-ben azonban egy összeírás már pusztaként említi, amelynek alapján feltehető, hogy az 1532-ben Kőszeg felé vonuló török hadak égethették fel. Temploma nem épült újjá, nevét ugyanis sem a 17. sem a 18. századi főesperesi látogatások jegyzőkönyvei, sem egyéb összeírások sem említik.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu