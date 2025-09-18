szeptember 18., csütörtök

Felfoghatatlan tragédia

1 órája

A gyerekorvos figyelmeztet: a legkisebb baleset is végzetes lehet a csecsemőknél

Az újszülöttek gondozása, ellátása mindig nagy odafigyelést kíván a szülők, a felnőttek részéről. Írásunkban a gyerekorvos figyelmeztet arról, hogy milyen könnyen megsérülhetnek a kisgyermekek.

Vaol.hu

Mint arról a vaol.hu-n beszámoltunk, felfoghatatlan tragédia rázta meg a Tolna vármegyei Simontornyát. A teol.hu által begyűjtött beszámolók alapján egy mindössze egyhetes újszülött halt meg, miután nagyobbik, iskoláskorú bátyja véletlenül eltörte a nyakát. Hogy pontosan miként történt a haláleset, egyelőre nem tudni, mert a rendőrség csak annyit közölt a portál érdeklődésére, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet. Információk szerint a hétéves testvére eshetett rá. Mostani írásunkban a gyerekorvos figyelmeztet: a legkisebb baleset is végzetes lehet. 

gyerekorvos figyelmeztet
Gyerekorvos figyelmeztet: A legkisebb baleset is végzetes lehet a csecsemőknél
Fotó: VN-archív

Az újszülöttek gondozása, ellátása mindig nagy odafigyelést kíván a szülők, a felnőttek részéről

 – hangsúlyozta az egyik, már évtizedek óta praktizáló vasi gyermekorvos. 

- A csecsemők csontozata, izomzata még nem fejlett. A külső behatásra emiatt alig képes reagálni. Azt pedig végképp nem tudja, hogy akár, ahogy az a tolnai esetnél valószínűleg megtörtént, a magasból rá ugró testvére, vagy bármilyen tárgy elől elforduljon. A kisbaba első heteiben, hónapjaiban még nem képes megtartani magát. Emiatt könnyebben szereznek sérüléseket. Az őket ért balesetek több szempontból veszélyesek: lehet, hogy külső nyomok, például seb, hámsérülés nincsenek a testükön, de a belső szervek károsodhatnak.

Az orvos szerint a gondatlanságból bekövetkezett balesetek viszonylag ritkák, ilyen esetekben a szándékos bántalmazás a jellemzőbb.

Megtudtuk, az ember csontozata, izomzata a serdülőkorra fejlődik ki teljesen.

Gyerekorvos figyelmeztet: Bántalmazás történt Vasban is

Sajnos, kisbabát ért bántalmazás Vas vármegyében is történt. 2025. júniusában „Idegesítette a gyermek sírása - A kéthetes csecsemőt többször megrázta, bedobta a kiságyba a szívtelen anya” címmel az ügyészség vádemeléséről. 

A Vas Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vádirat szerint 2024 áprilisában a két hetes gyermekét napokon keresztül bántalmazta. A vádlottat idegesítette a gyermek sírása, ezért legalább három alkalommal, közepes erővel megrázta, melynek során a csecsemő feje előre-hátra, illetve jobbra-balra csapódott. A nő több alkalommal befogta a síró gyermek száját, valamint pelenkázás közben leszorította a lábát. Az is előfordult, hogy a csecsemőt bedobta a kiságyba, a fejét pedig belenyomta a matracba.


 

