Kétéves kisfiút mentettek ki az autó csomagtartójából

A tanú délután fél 2-kor látta, hogy az apa egy gyermeket hagyott a Berggasse-ban. Miután a 37 éves nő elment, értesítette a rendőrséget. A rendőrök ezután betörték az autó ablakát, és kivették a gyermeket a járműből. Rövid idő múlva az osztrák férfi és felesége visszatértek az autóhoz. Azt mondták a rendőröknek, hogy csak altatni tették a gyermeket a járműbe. Az apa emellett agresszívan viselkedett a rendőrökkel szemben - számolt be a wien.orf.at.

Gyermeket mentettek Ausztriában.

Forrás: Shutterstock

Az állami rendőrség szóvivője szerint az apa ellen több vádpontot is emeltek. A mentősök által végzett későbbi vizsgálat kimutatta, hogy a gyermek jól van.

Gyermekvédelem

A bejelentések mellett egy bejelentést is benyújtottak az illetékes Önkormányzati Hivatalhoz. A szülőknek van egy másik közös gyermekük is. A két gyermek várhatóan hétfő délután megjelenik az MA 11 regionális irodájában egy kihallgatáson.

„Tudni akarjuk, hogyan történhetett ez” – mondta Ingrid Pöschmann szóvivő. „Nagyon alaposan vizsgáljuk az ügyet” – tette hozzá Pöschmann, rámutatva arra is, hogy az autókban lévő hőség veszélyt jelent a gyermekekre. A további intézkedések a szülők együttműködési hajlandóságától függenek; „természetesen a cél az együttműködés” – mondta a szóvivő.

Végül, de nem utolsósorban köszöntet mondtak a tanúnak, aki értesítette a rendőrséget, hiszen ezzel megmentette a kisfiú életét.

Portálunk korábban enne kapcsán írt arról, hogy mit kell tennünk, ha autóban hagyott gyermeket látunk. Ugyanis percek alatt bekövetkezhet a tragédia, ha nem cselekszünk ilyen helyzetben.