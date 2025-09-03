Megrázó vasi történetek: gyerekek, akik emberölés áldozatai lettek

Mint arról beszámoltunk, nagy erőkkel érkezett a rendőrség a Bács-Kiskun vármegyei Miskére szeptember 1-jén, miután otthonából egy 22 hónapos kislány eltűnt. Polgárőrök, önkéntes keresőcsapatok és önkéntesek siettek a helyszínre, hogy megtalálják az eltűnt kislányt, ám sajnos már csak holttestére bukkantak. A gyermekgyilkosság elkövetésével J. Dávidot gyanúsítják, egyes hírek szerint a férfi a kislány nevelőapja volt. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden jelentette be: férfit 2025. szeptember 2-án, 11 órakor elfogták a kommandósok Miskén. J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A Baon arról ír, az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.

Gyermekgyilkosságok Vasban: a két és fél éves Máté szüleit elsőfokon a Szombathelyi Törvényszék ítélte el, amit másodfokon a Győri Ítélőtábla helybenhagyott

Fotó: VN-archív

Gyermekgyilkosság: különös kegyetlenséggel ölték meg a csepregi kisfiút

2022 februárban egy két és féléves kisfiú halála, és annak megdöbbentő és megrázó körülményei sokkolták a közvéleményt. Máté testi fejlettsége is elmaradt, a 80 centiméteres gyermek mindössze 10 kilogrammot nyomott. Anyja 2021 végétől kezdte el folyamatosan bántalmazni a gyermeket, amibe időnként az édesapa is bekapcsolódott. Fegyelmezési céllal a kisfiút úgy vitte ki a műhelybe, hogy piszkavasat akasztott a ruhájába, illetve a nyakánál fogva emelte fel, esetenként meg is ütötte.

Arra is volt példa, hogy a szülei Mátét büntetésül több órára magára hagyták a műhelyben, mint ahogy arra is: hagyták, hogy a két és féléves gyermek az éjszakai órákat a hideg padlón fekve, ruházat nélkül, egy szál pelenkában töltse.

A helyzet tovább durvult, amikor kiderült: az anya újra várandós - számoltunk be a Vas Vármegyei Törvényszéken zajlott büntetőeljárás során, 2023 májusában.

Írtunk arról is: a szülők négy másik gyermekük testi, értelmi fejlődését is súlyosan veszélyeztették: a kicsiket többször bezárták a szobába, és magukra hagyták őket. Sok mindent elárul körülményeikről: szeméttel, rothadó ételmaradékkal, széklettel és vizelettel volt szennyezett a szoba padlója, ahol mindannapjaikat töltötték.

A Szombathelyi Törvényszék a vádlottakat bűnösnek mondta ki különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében és négyrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében. Az anyát 18 év, az apát 16 év fegyházbüntetésre ítélte, megállapította, hogy feltételes szabadságra nem bocsáthatóak.

Végleges hatállyal eltiltotta őket minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személlyel kerülnének kapcsolatba. Szülői felügyeleti jogukat a gyermekeik vonatkozásában megszüntette. Az elsőfokú ítéletet később, 2024 májusában a Győri Ítélőtábla másodfokon helybenhagyta.