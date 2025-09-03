1 órája
Megrázó vasi történetek: gyerekek, akik emberölés áldozatai lettek
Két hét alatt két kisgyermek lett emberölés áldozata. Az augusztusi nagydorogi csecsemőgyilkosság után egy 22 hónapos miskei kislány vesztette életét hétfőn. A megalapozott gyanú szerint a gyermekgyilkosságot nevelőapja követte el. Sajnos az elmúlt években Vas vármegyét sem kerülték el a hasonló, megrázó tragédiák, ezek azok a történetek, amiket nem lehet elfelejteni. Körképünk csak erős idegzetűeknek!
Mint arról beszámoltunk, nagy erőkkel érkezett a rendőrség a Bács-Kiskun vármegyei Miskére szeptember 1-jén, miután otthonából egy 22 hónapos kislány eltűnt. Polgárőrök, önkéntes keresőcsapatok és önkéntesek siettek a helyszínre, hogy megtalálják az eltűnt kislányt, ám sajnos már csak holttestére bukkantak. A gyermekgyilkosság elkövetésével J. Dávidot gyanúsítják, egyes hírek szerint a férfi a kislány nevelőapja volt. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden jelentette be: férfit 2025. szeptember 2-án, 11 órakor elfogták a kommandósok Miskén. J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A Baon arról ír, az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.
Gyermekgyilkosság: különös kegyetlenséggel ölték meg a csepregi kisfiút
2022 februárban egy két és féléves kisfiú halála, és annak megdöbbentő és megrázó körülményei sokkolták a közvéleményt. Máté testi fejlettsége is elmaradt, a 80 centiméteres gyermek mindössze 10 kilogrammot nyomott. Anyja 2021 végétől kezdte el folyamatosan bántalmazni a gyermeket, amibe időnként az édesapa is bekapcsolódott. Fegyelmezési céllal a kisfiút úgy vitte ki a műhelybe, hogy piszkavasat akasztott a ruhájába, illetve a nyakánál fogva emelte fel, esetenként meg is ütötte.
Arra is volt példa, hogy a szülei Mátét büntetésül több órára magára hagyták a műhelyben, mint ahogy arra is: hagyták, hogy a két és féléves gyermek az éjszakai órákat a hideg padlón fekve, ruházat nélkül, egy szál pelenkában töltse.
A helyzet tovább durvult, amikor kiderült: az anya újra várandós - számoltunk be a Vas Vármegyei Törvényszéken zajlott büntetőeljárás során, 2023 májusában.
Írtunk arról is: a szülők négy másik gyermekük testi, értelmi fejlődését is súlyosan veszélyeztették: a kicsiket többször bezárták a szobába, és magukra hagyták őket. Sok mindent elárul körülményeikről: szeméttel, rothadó ételmaradékkal, széklettel és vizelettel volt szennyezett a szoba padlója, ahol mindannapjaikat töltötték.
A Szombathelyi Törvényszék a vádlottakat bűnösnek mondta ki különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében és négyrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében. Az anyát 18 év, az apát 16 év fegyházbüntetésre ítélte, megállapította, hogy feltételes szabadságra nem bocsáthatóak.
Végleges hatállyal eltiltotta őket minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személlyel kerülnének kapcsolatba. Szülői felügyeleti jogukat a gyermekeik vonatkozásában megszüntette. Az elsőfokú ítéletet később, 2024 májusában a Győri Ítélőtábla másodfokon helybenhagyta.
Hat és hároméves gyermek volt az áldozat
Csepregen ugyanabban az utcában 2013-ban történt egy másik gyermekgyilkosság is. Egy lakástűzről érkezett a bejelentés a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére 2013. február 14-én. A helyszínre érkező rendőrök egy 36 éves férfi, valamint egy 6 és egy 3 éves fiúgyermek holttestét találták meg a családi ház fürdőszobájában.
B. Szabolcs gyermekei fürdetése közben, miután bezárta a családi házuk kazánházába feleségét, újságpapír és motorbenzin felhasználásával tüzet okozott, majd ezt követően egy konyhakéssel megölte gyermekeit, ezután saját magával is végzett.
A nyomozást az elkövető halála miatt megszüntették.
Párnával fojtották meg az egyéves szombathelyi fiút
Még 2008-ban történt Szombathelyen a Bolyai utcai gyermekgyilkosság. A szakirodalom kiterjesztett öngyilkosságként ismeri a Bolyai utcai esethez hasonlókat. Egy házaspár közösen elhatározta, hogy öngyilkosok lesznek, és a 2007 júliusában született kisfiukat is megölik. A végzetes döntésre azért jutottak, mert rendkívüli módon eladósodtak: fél tucatnál is több banknál volt hitelük, összességében több mint tízmillió forintos tartozást halmoztak föl. Azt is eldöntötték, hogy a tettüket majd csak a gyermek születésnapját követően hajtják végre. 2008. július 28-án aztán a lakásban föllelhető gyógyszereket bevették, a kisfiukat is méregpohárral kínálták. Ám Márk a folyadéktól nem halt meg, ezért őt egy párnával megfojtották. A szülők életben maradtak, tettükért tizenöt év fegyházbüntetéssel feleltek.
- Ezt olvasta már?
Elfogták a kommandósok a miskei kislány megölésével gyanúsított férfit