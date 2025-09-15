Jó hír! Új gyermekorvos rendel a vasi városban

Nincs lehetetlen! – így kezdte posztját közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Nagy örömmel mutatta be a Rába-parti város új gyermekorvosát, dr. Dénes Esztert, aki szeptember 15-től, azaz mától, hétfőtől munkába állt Körmenden. Ahogy fogalmazott: „a doktornő fiatal kora ellenére gyermekgyógyászati szakorvos, komoly szakmai rutinnal a háta mögött”.

Gyermekorvos kezdi rendelését Körmenden hétfő reggeltől

Fotó: VN/Novák Noel

Újra két gyermekorvos

Mint lapunk is megírta, egy hónappal ezelőtt elhunyt dr. Abdel Hameed, aki mindaddig szeretettel és gondoskodással gyógyította a város gyermekeit. Dr. Bárány Zsuzsanna doktornő így egyedül maradt. Hosszú távon egyszemélyben ezt a munkát nem lehet végezni, de többen úgy vélték: szinte lehetetlen küldetés záros időn belül egy tízezres kisvárosba új gyermekorvost találni. Ami most is segített: a személyes, jó kapcsolat – ennek köszönhetően hétfőtől már fogadja is a doktornő kis pácienseit. Munkáját új bútorokkal, valamint a – most hétvégén elvégzett – rendelő-felújítással is segíti a körmendi önkormányzat.

Dr. Dénes Eszter rendelési időpontjai szeptember 15-től:

Hétfő: 08:30 - 11:30

Kedd: 08:30 - 11:30

Szerda: 08:30 - 11:30

Csütörtök: 12:00 - 16:00

Péntek: 08:30 - 11:30

Ezeket olvasta már?