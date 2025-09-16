Gyógyszerhiány várható? – a szakember válaszol!

Súlyos gyógyszerellátási problémákra kell felkészülni az előttünk álló őszi-téli vírusszezonban egész Európában, a németeknél már mintegy félezer, köztük alapvető, gyermekeknek szánt medicina beszerzése is állandó probléma a patikákban. A hiánycikkek iránti keresletet viszont csak fokozott külföldi importtal lehet kielégíteni, ami egész Európában tovább terheli az ellátási láncot, ez pedig azt jelenti, hogy más országokban is probléma lehet a beszerzéssel – írta meg az economx az esetleges gyógyszerhiányról.

Gyógyszerhiány? A gyógyszerészek általában tudnak alternatívát kínálni, ha valami éppen nincs raktáron Forrás: Shutterstock

A vasi gyógyszerhelyzetről a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Vármegyei Szervezetének elnökét kérdeztük. Dr. Németh Ákos elmondta, egyelőre nem tapasztal problémát az ellátási láncban, de miután Németország Európa meghatározó gazdasági szereplője, van rá esély, hogy az ottani gondok idővel hozzánk is begyűrűznek. Ráadásul – tette hozzá – Magyarországon a gyógyszerek európai viszonylatban olcsónak számítanak, ezért, ha valamilyen készítmény Németországban hiánycikké válik, a magasabb haszon reményében elképzelhető, hogy a gyógyszergyártók készleteiket nem nálunk, hanem Németországban értékesítik majd.

Nem tanácsolt bespájzolni

Mindezzel együtt a szakember senkinek sem tanácsolja, hogy elkezdjen gyógyszereket spájzolni. Egyrészt, azok a gyógyszerek, amelyekből a németeknél most hiány van, többségében vényköteles készítmények, másrészt pedig, még ha sikerülne is a háziorvossal előre felíratni például egy antibiotikumot, az inkább lenne pénzkidobás, mint előrelátás, hiszen senki sem tudja megjósolni, hogy 1-2 hónap múlva milyen betegséget fog elkapni, vagy elkap-e bármit egyáltalán. Az természetesen mindenkitől elvárható, hogy az őszi-téli időszakra rendelkezzen egy elsősorban vitaminokból, láz- és fájdalomcsillapítókból álló házipatikával, egyébre azonban nincsen szükség. Éppen elég az, ha tudjuk, a gyógyszertárak már készülnek a vírusszezonra, ezért – az előző évi forgalom és a tavalyi betegségtípusok alapján – megkezdték feltölteni készleteiket.

Gyógyszerhiány? Megoldás a határ túloldalán!

Dr. Németh Ákos arról is beszélt, hogy több olyan gyógyszer is van, ami már hosszú ideje nem, vagy csak ritkán kapható, ezek egy részét könnyű kiváltani egy ugyanolyan hatóanyagú, csak más néven szereplő készítménnyel, vannak aztán azok (pl.: vérnyomás gyógyszer), amelyek helyett a patikus nem adhat mást, az orvos viszont – igazodva az aktuális kínálathoz – írhat fel másik hatóanyagú, de a beteg számára azonos hatást kiváltó gyógyszert. Fontos megérteni azt is, hogy a különböző gyógyszertárak nem feltétlenül ugyanazokkal a nagykereskedőkkel állnak partneri viszonyban, így aztán könnyen előfordulhat, hogy ami nincs az egyik patikában, az lesz a másikban, vagy ha ott sem, hát a határ túloldalán, például Rohoncon, ahová bátran bemehetünk papír alapú receptünkkel, főleg, hogy az ottani patikában magyar gyógyszerész is dolgozik.