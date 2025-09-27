Ezek a gyógyszertárak vannak nyitva ügyeletben a hétvégén Vas vármegyében

Ügyeletes gyógyszertárak Szeptember 27-28 - án.

Szombathelyen szombat 20 órától vasárnap 8 óráig: Benu gyógyszertár (Interspar), Újvilág u. 1. T.: 94/313-300; vasárnap 19 órától hétfő 8 óráig: Panacea gyógyszertár, Dolgozók útja 31. T.: 94/324-500.

Sárváron szombat 20 órától vasárnap 8 óráig és vasárnap 18 órától hétfő 8 óráig: Őrangyal gyógyszertár, Batthyány u. 59. T.: 95/320-810.

Celldömölkön szombaton 12.00–14.30 óráig és vasárnap 8.00–14.30 óráig: Csontváry gyógyszertár, Széchenyi u. 5. T.: 95/420-018.

Körmenden szombaton 14–20 óráig és vasárnap 9–20 óráig: Elixír gyógyszertár, Mátyás király u. 6. T.: 94/410-160.

Kőszegen szombaton 13.00–14.30 óráig és vasárnap 8.00–14.30 óráig: Benu gyógyszertár, Kőszeg Küttel, Pogányi út 7. T.: 94/563-078.

Szentgotthárdon szombaton 14.00–14.30 óráig és vasárnap 8.00–14.30 óráig: Szent István gyógyszertár, Széll Kálmán tér 16. T.: 94/554-331.

Bükön szombaton 9–12 óráig: Sanitas gyógyszertár, Eötvös u. 6. T.: 94/558-399.