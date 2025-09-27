szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt jó, ha tudod!

32 perce

Ezek a gyógyszertárak vannak nyitva ügyeletben a hétvégén Vas vármegyében

Címkék#ügyelet#patika#gyógyszertár

Melyik patikába mehet, ha megbetegszik? Vas vármegyében az alábbi gyógyszertárak lesznek nyitva ügyeletben.

Vaol.hu
Ezek a gyógyszertárak vannak nyitva ügyeletben a hétvégén Vas vármegyében

Ügyeletes gyógyszerártárak.

Fotó: Móricz Sabján Simon

Ügyeletes gyógyszertárak Szeptember 27-28 - án.

Szombathelyen szombat 20 órától vasárnap 8 óráig: Benu gyógyszertár (Interspar), Újvilág u. 1. T.: 94/313-300; vasárnap 19 órától hétfő 8 óráig: Panacea gyógyszertár, Dolgozók útja 31. T.: 94/324-500.

Sárváron szombat 20 órától vasárnap 8 óráig és vasárnap 18 órától hétfő 8 óráig: Őrangyal gyógyszertár, Batthyány u. 59. T.: 95/320-810.

Celldömölkön szombaton 12.00–14.30 óráig és vasárnap 8.00–14.30 óráig: Csontváry gyógyszertár, Széchenyi u. 5. T.: 95/420-018.

Körmenden szombaton 14–20 óráig és vasárnap 9–20 óráig: Elixír gyógyszertár, Mátyás király u. 6. T.: 94/410-160.

Kőszegen szombaton 13.00–14.30 óráig és vasárnap 8.00–14.30 óráig: Benu gyógyszertár, Kőszeg Küttel, Pogányi út 7. T.: 94/563-078.

Szentgotthárdon szombaton 14.00–14.30 óráig és vasárnap 8.00–14.30 óráig: Szent István gyógyszertár, Széll Kálmán tér 16. T.: 94/554-331.

Bükön szombaton 9–12 óráig: Sanitas gyógyszertár, Eötvös u. 6. T.: 94/558-399.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu