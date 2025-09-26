Gyurácz Ferenc gyerekkori versét tette közzé: "Nincsen itt most háború, örülünk mi neki"

"Lassacskán nekiállok összeválogatni egy kis verseskötetet. Nem kapkodok vele, ha már hetven évet vártam. Jókor lesz a megjelenése jövőre is. Nem lesz vastag könyv. Ezért talán még az egészen korai, 'szocreál korszakomból' is befér egy-két keresetlen nekidurálódás" - írta posztjában Gyurácz Ferenc, a Magyar Nyugat Könyvkiadó igazgatója a napokban.

A Magyar Nyugat Könyvkiadó igazgatója, Gyurácz Ferenc gyerekkori versét tette közzé, azt 9 évesen írta Nincs és van címmel

A közzétett vers - Nincs és van címmel - 1964-ből való, vagyis kevesebb, mint két évtizeddel a második világháború lezárása után született. Íme még néhány esemény, ami ebben az évben történt:

1964. január 31-én került először adásba a Magyar Televízió tudományos ismeretterjesztő műsora, a Delta,

s ez az az év, amikor József Attila születésnapján először rendezték meg a „Költészet napját”,

felavatták az Erzsébet-hidat.

Újabb politikai pereket indítottak Magyarországon, s a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett Matheovics Ferenc, az 1949-ben feloszlatott Demokrata Néppárt képviselője, és társai ügyében, akiket államellenes összeesküvéssel vádoltak. Tíz hónaptól tíz évig tartó szabadságvesztésre ítélték őket.

Gyurácz Ferenc 9 évesen írta: "Nincs és van"

Sokatmondó az is: a szerző gyerekként, gyöngybetűkkel vetette papírra az alábbi sorokat Bükön.

Nincsen itt most háború, / örülünk mi neki, / megvan most az ennivaló / Szereti mindenki

- kezdődik a vers. S persze morfondírozhatnánk azon is, hogy egy mai, 9 éves gyerek vajon mit jegyzetelne le egy négyzetrácsos papírra, egyáltalán jegyzetelne-e kézzel, ha a költői ihlet megszállná, ám e kérdéseket ezúttal nyitva hagyjuk....

Jöjjenek inkább a gratulációk, amikből bőven akadt Gyurácz Ferenc posztja alatt.

"Kilencévesen bizony jó a versépítés" - írta az egyik hozzászóló, és többen hangot adtak annak is, várják a folytatást, vagyis további versek közzétételét.

