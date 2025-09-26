szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Költői véna

49 perce

Gyurácz Ferenc gyerekkori versét tette közzé: "Nincsen itt most háború, örülünk mi neki"

Címkék#verseskötet#Nincs és van#Gyurácz Ferenc#Magyar Nyugat Könyvkiadó

"Nincsen itt most háború, örülünk mi neki" - kezdődik Gyurácz Ferenc 1964-ben, gyerekként írt verse, amit a napokban osztott meg közösségi oldalán. Mint megtudtuk: a Magyar Nyugat Könyvkiadó igazgatója fontolgatja verseskötetének kiadását.

Vaol.hu

"Lassacskán nekiállok összeválogatni egy kis verseskötetet. Nem kapkodok vele, ha már hetven évet vártam. Jókor lesz a megjelenése jövőre is. Nem lesz vastag könyv. Ezért talán még az egészen korai, 'szocreál korszakomból' is befér egy-két keresetlen nekidurálódás" - írta posztjában Gyurácz Ferenc, a Magyar Nyugat Könyvkiadó igazgatója a napokban. 

Gyurácz Ferenc
A Magyar Nyugat Könyvkiadó igazgatója, Gyurácz Ferenc gyerekkori versét tette közzé, azt 9 évesen írta Nincs és van címmel
Fotó: VN-archív

A közzétett vers - Nincs és van címmel - 1964-ből való, vagyis kevesebb, mint két évtizeddel a második világháború lezárása után született. Íme még néhány esemény, ami ebben az évben történt: 

  • 1964. január 31-én került először adásba a Magyar Televízió tudományos ismeretterjesztő műsora, a Delta, 
  • s ez az az év, amikor József Attila születésnapján először rendezték meg a „Költészet napját”, 
  • felavatták az Erzsébet-hidat. 
  • Újabb politikai pereket indítottak Magyarországon, s a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett Matheovics Ferenc, az 1949-ben feloszlatott Demokrata Néppárt képviselője, és társai ügyében, akiket államellenes összeesküvéssel vádoltak. Tíz hónaptól tíz évig tartó szabadságvesztésre ítélték őket.

Gyurácz Ferenc 9 évesen írta: "Nincs és van"

Sokatmondó az is: a szerző gyerekként, gyöngybetűkkel vetette papírra az alábbi sorokat Bükön.  

Nincsen itt most háború, / örülünk mi neki, / megvan most az ennivaló / Szereti mindenki

- kezdődik a vers. S persze morfondírozhatnánk azon is, hogy egy mai, 9 éves gyerek vajon mit jegyzetelne le egy négyzetrácsos papírra, egyáltalán jegyzetelne-e kézzel, ha a költői ihlet megszállná, ám e kérdéseket ezúttal nyitva hagyjuk....  

Jöjjenek inkább a gratulációk, amikből bőven akadt Gyurácz Ferenc posztja alatt.

"Kilencévesen bizony jó a versépítés" - írta az egyik hozzászóló, és többen hangot adtak annak is, várják a folytatást, vagyis további versek közzétételét. 

Ezt olvasta már? 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu