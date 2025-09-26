49 perce
Gyurácz Ferenc gyerekkori versét tette közzé: "Nincsen itt most háború, örülünk mi neki"
"Nincsen itt most háború, örülünk mi neki" - kezdődik Gyurácz Ferenc 1964-ben, gyerekként írt verse, amit a napokban osztott meg közösségi oldalán. Mint megtudtuk: a Magyar Nyugat Könyvkiadó igazgatója fontolgatja verseskötetének kiadását.
"Lassacskán nekiállok összeválogatni egy kis verseskötetet. Nem kapkodok vele, ha már hetven évet vártam. Jókor lesz a megjelenése jövőre is. Nem lesz vastag könyv. Ezért talán még az egészen korai, 'szocreál korszakomból' is befér egy-két keresetlen nekidurálódás" - írta posztjában Gyurácz Ferenc, a Magyar Nyugat Könyvkiadó igazgatója a napokban.
A közzétett vers - Nincs és van címmel - 1964-ből való, vagyis kevesebb, mint két évtizeddel a második világháború lezárása után született. Íme még néhány esemény, ami ebben az évben történt:
- 1964. január 31-én került először adásba a Magyar Televízió tudományos ismeretterjesztő műsora, a Delta,
- s ez az az év, amikor József Attila születésnapján először rendezték meg a „Költészet napját”,
- felavatták az Erzsébet-hidat.
- Újabb politikai pereket indítottak Magyarországon, s a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett Matheovics Ferenc, az 1949-ben feloszlatott Demokrata Néppárt képviselője, és társai ügyében, akiket államellenes összeesküvéssel vádoltak. Tíz hónaptól tíz évig tartó szabadságvesztésre ítélték őket.
Gyurácz Ferenc 9 évesen írta: "Nincs és van"
Sokatmondó az is: a szerző gyerekként, gyöngybetűkkel vetette papírra az alábbi sorokat Bükön.
Nincsen itt most háború, / örülünk mi neki, / megvan most az ennivaló / Szereti mindenki
- kezdődik a vers. S persze morfondírozhatnánk azon is, hogy egy mai, 9 éves gyerek vajon mit jegyzetelne le egy négyzetrácsos papírra, egyáltalán jegyzetelne-e kézzel, ha a költői ihlet megszállná, ám e kérdéseket ezúttal nyitva hagyjuk....
Jöjjenek inkább a gratulációk, amikből bőven akadt Gyurácz Ferenc posztja alatt.
"Kilencévesen bizony jó a versépítés" - írta az egyik hozzászóló, és többen hangot adtak annak is, várják a folytatást, vagyis további versek közzétételét.
