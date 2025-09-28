szeptember 28., vasárnap

Hagyományos ételek

Manci néni diétás sütije szárított csírákból – Te tudod mi az a „szalados”?

Öreganyáink egyik legrégebbi diétás süteménye árpa, búza és rozs csírákból készül Nemescsó községben, ahol az asszonyok ma is mesterei a hagyományos ételek elkészítésének. Szilágyi Jánosné Manci néni most megosztotta velünk a közösségi rendezvényeken is kóstoltatott édesség titkos receptjét.

Merklin Tímea

Manci néni elbeszélése szerint a Nemescsó községben következő recept szerint készítik a hagyományos ételek között ezt a régi-régi süteményt:

hagyományos ételek
Szilágyi Jánosné Manci néni most megosztotta velünk a közösségi rendezvényeken is kóstoltatott hagyományos ételek között a "szalados" titkos receptjét. Ilyen a "szalados". Fotó: Merklin Tímea

- Az árpa, a búza és a rozs ki van csíráztatva, de csak kicsire, hogy még ne legyen túl zöld meg hosszúszálú. Aztán a csíra meg van szárítva a napon, utána megőröljük, ledaráljuk lisztté, majd vízzel összekeverjük és megsütjük.  A legkevesebb összetevő, és a legmacerásabb elkészíteni, de ez abszolút diétás, se cukor, se élesztő nincs benne, mégis jól összeáll és finom édes. Nagyon egészséges, és még böjti eledelnek is szokták készíteni. 

Hagyományos ételek: a "szalados"

Eddig a diéta. És mitől „szalados”? Ha egy kicsit gazdagítani akarjuk, ráhelyezzük a még nyers masszát egy talpra, ami tulajdonképpen olyan, mint egy linzertészta: Ezért azt szokták mondani Nemescsóban, hogy talpas, „szalados”. Erre a talpra ráhelyezzük a csírákból sütött réteget, és együtt sütjük ki – így egy újabb finom verzió áll elő. 

Jó étvágyat kívánunk!

 

 

