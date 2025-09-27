1 órája
Érik a szeder, a szilva – minden, amit a házi lekvár és szörp készítésről tudni kell
Érik még a szeder, a szilva. Ennek apropóján a Nemescsói Tézsula Hagyományőrző Egyesület elnökét, Mayer Tiborné Irénkét kérdeztük a hagyományos ételek, italok között a házi lekvár és szörp elkészítésének módjáról, szóba került az is, miként kerül az üvegekbe a lecsó télire az utolsó érésből.
Fotó: Merklin Tímea
A Nemescsói Tézsula Hagyományőrző Egyesület tagjai híresek a házias ízeikről, ha megjelennek egy fesztiválon – kőszegi Orsolya napi vásár vagy lukácsházi böllérverseny – sok-sok ember szeretné náluk kóstolni a hagyományos ételek, sütemények ízét. Nagyon jól áll a darás tésztának és a nudlinak a házi lekvár, egy jó házi süti is elképzelhetetlen házi lekvár nélkül. A túrós mácsik vagy a lecsó után pedig jól esik egy pohár, a nap érlelte gyümölcsöt idéző házi szörp.
Mayer Tiborné Irénke osztotta meg a házi lekvár és a házi szörp készítésének módját. A szeder a magok miatt kicsit macerásabb, mint a többi, de a különleges, édes-fanyar ízű végeredmény miatt megéri a fáradságot.
A szederszörp úgy készül, hogy a frissen szedett szedret felteszem egy kiecetezett, zománcozott lábosba, felöntöm vízzel, éppen csak egy kicsi vízzel, hogy le ne égjen. Azt fölforralom, összeturmixolom. Aztán egy régi, hagyományos paradicsompasszírozóba teszem, és rázok rajta kettőt. Nem kell passzírozni kézzel, hiszen összeturmixoltam, és a héja is belemegy a lébe, de a magok fenn maradnak a szűrőn. A turmixba cukrot teszek, felforralom, és üvegekbe töltöm. Nem higítom, mert a vizet nem tároljuk, vizet csak akkor teszünk hozzá, ha majd inni akarjuk. Az én szörpöm alig akar kinyúlni az üvegből, olyan sűrű – fogalmaz Mayer Tiborné. – Ez egy tömény C-vitamin. A szedret inkább szörpnek készítem, mert lekvárból nálunk sokféle van. A gyümölcsszörpjeim közül ebből van legtöbb, kicsit kevesebb málna.
Citromfű-szörp, bodzaszörp, virágszörp, zöldszörpök
Az összes növényi szörp – citromfű szörp, bodzaszörp, virágszörp, zöldszörpök – egyféleképpen készül. Vegyük például a tárkonyt.
Ha van egy csokor tárkony, azt megmosom, beleteszem egy fazékba, fölöntöm vízzel. Hogyha töményebbet akarsz, akkor mondjuk, kevesebb vizet teszel rá, ha hígabbat vagy nem annyira intenzívet akarsz, akkor több vizet teszel hozzá. Beleöntöm a cukrot is, teszek rá a citromsavat, mert ugye az telíti ki azért az ízt, ezt fölforralom. Mikor lehűl, leszűröm, teszek bele szalicilt, és ennyi. De így csinálom az akácot, a mentát, a citromfüvet is. Utóbbi segít elaludni, ha este issza valaki. A lányom hasonlóképpen készít szörpöt kakukkfűből.
A lecsó télire - a paprika, paradicsom utolsó éréséből
Most szeptemberben van a paradicsom és a paprika utolsó érése, ebből készül a lecsó télire – Nemecsóban lecsót túrós tésztára téve fogyasztják, azt mondják: „isteni!”. Mayer Tiborné konyhájában a lecsó télire a következőképpen:
Olajon ledinsztelem a hagymát, rárakom az összevágott paprikát, rárakom az összevágott paradicsomot, sót teszek rá, és amikor az összedinsztelődött, akkor belemerem az üvegbe. Hogy elálljon, ráteszek egy kicsi étolajat, hogy az zárja le. Én ezzel más nem szoktam csinálni. Semmilyen egyéb manapság divatos bolti zacskós tartósítószert nem hintek rá, az olaj elállítja – mondja Mayer Tiborné.
Lekvárok cukorral és kupakolva vagy kupak nélkül szalicillel
Bizonyos szempontból olyan, mint egy lekvár, arra sem muszáj tartósítószert tenni, mivel sűrű, és a cukor elállítja, és az, hogy lezárja az a kupak. De ha celofánnal kötöm le, akkor teszek a tetejére szalicilt. Mert nincs minden üvegre kupak, és az ember minden üveget felhasznál.
Házi lekvár szederből, szilvából – szezonálisan, hagyományos módon
A Tézsula elnökétől azt is megtudtuk:
- A szederlekvár úgy készül, hogy kiecetezett zománcozott lábosba teszem a picit megmosott öt kilogramm szedret.
- Két-három deciliter vizet teszek hozzá, hogy legyen lé az alján, amivel elkezd forrni (aztán már enged levet).
- Kocsonyás anyag lesz, amit ki sem veszek az edényből, hanem miután egyet-kettőt forrt, botmixerrel belenyúlok, megtöröm,
- aztán beleöntöm a passzírozóba vagy levesszűrőbe – kinek mije van otthon –,
- ezen kézzel átnyomom, hogy a mag fennmaradjon.
- Visszateszem az edénybe, és egy órán át kevergetem, amíg be nem sűrűsödik.
- Ha meg akarom gyorsítani a folyamatot, tehetek bele zselésítő szert (öt literhez három zacskóval), de az az igazi, ha nincs benne, így két évig is eláll.
A szeder lekvár ugyanúgy alkalmazható húsok mellé, mint az áfonyalekvár. Süteményben: az összes linzer tésztához passzol, de finom palacsintába is.
A szilva lekvár üstben vagy konyhában légkeveréses villanysütőben
Nemescsóban a mai napig üstben főzik a szilva lekvárt, abban három napig keverik, hogy jó sűrű és szép sötét színű legyen. De egy konyhában is könnyen elkészíthető légkeveréses villanysütőben, de akár gázsütőben is.
Kiecetezett lábosba teszem a megmosott, kimagozott 5-6 kilogramm szilvát, a lábost beteszem a sütőbe. Nálunk a szilvareszt nagyon népszerű, az tíz perc alatt kész. (darás tésztával szoktuk enni.) Ha lekvárt akarok belőle, akkor több órán át megy a sütő 150 fokon, mert az a célom, hogy a nedvesség elpárologjon belőle. Ha két kilogramm a szilva, az két óra alatt kész, ha öt kilogramm, akkor öt óra alatt lesz jó sűrű. Figyelni kell, addig főzni a sütőben, ki milyen sűrűre, keményre szereti. A vége felé teszem rá a cukrot – húsz dkg-t kilónként -, hogy elolvadjon. Ezzel semmi mást nem kell csinálni, mert magától összefő, krémes anyag lesz belőle, amit lehet üvegekbe tölteni.
Hagyományos ételek: a kráfli
Nemescsóban főleg a hájas kráfliba szeretik belehajtogatni a szilvalekvárt, de szívesen sütnek szilvalekváros buktát, kalácsot is. Télen a gombóc és a barátfüle is szilvalekvárral készül hagyományosan.