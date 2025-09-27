Érik a szeder, a szilva – minden, amit a házi lekvár és szörp készítésről tudni kell

A Nemescsói Tézsula Hagyományőrző Egyesület tagjai híresek a házias ízeikről, ha megjelennek egy fesztiválon – kőszegi Orsolya napi vásár vagy lukácsházi böllérverseny – sok-sok ember szeretné náluk kóstolni a hagyományos ételek, sütemények ízét. Nagyon jól áll a darás tésztának és a nudlinak a házi lekvár, egy jó házi süti is elképzelhetetlen házi lekvár nélkül. A túrós mácsik vagy a lecsó után pedig jól esik egy pohár, a nap érlelte gyümölcsöt idéző házi szörp.

Hagyományos ételek, italok Nemescsóból: ez itt Mayer Tiborné szederszörpje. Fotó: Merklin Tímea

Mayer Tiborné Irénke osztotta meg a házi lekvár és a házi szörp készítésének módját. A szeder a magok miatt kicsit macerásabb, mint a többi, de a különleges, édes-fanyar ízű végeredmény miatt megéri a fáradságot.

Hagyományos ételek: árnyékos helyeken érik még a szeder - szörpnek, lekvárnak. Fotó: Merklin Tímea

A szederszörp úgy készül, hogy a frissen szedett szedret felteszem egy kiecetezett, zománcozott lábosba, felöntöm vízzel, éppen csak egy kicsi vízzel, hogy le ne égjen. Azt fölforralom, összeturmixolom. Aztán egy régi, hagyományos paradicsompasszírozóba teszem, és rázok rajta kettőt. Nem kell passzírozni kézzel, hiszen összeturmixoltam, és a héja is belemegy a lébe, de a magok fenn maradnak a szűrőn. A turmixba cukrot teszek, felforralom, és üvegekbe töltöm. Nem higítom, mert a vizet nem tároljuk, vizet csak akkor teszünk hozzá, ha majd inni akarjuk. Az én szörpöm alig akar kinyúlni az üvegből, olyan sűrű – fogalmaz Mayer Tiborné. – Ez egy tömény C-vitamin. A szedret inkább szörpnek készítem, mert lekvárból nálunk sokféle van. A gyümölcsszörpjeim közül ebből van legtöbb, kicsit kevesebb málna.

Citromfű-szörp, bodzaszörp, virágszörp, zöldszörpök

Az összes növényi szörp – citromfű szörp, bodzaszörp, virágszörp, zöldszörpök – egyféleképpen készül. Vegyük például a tárkonyt.

Hagyományos ételek, italok Nemescsóból: a növényi szörpök között rozmaringszörp is készül. Fotó: Merklin Tímea

Ha van egy csokor tárkony, azt megmosom, beleteszem egy fazékba, fölöntöm vízzel. Hogyha töményebbet akarsz, akkor mondjuk, kevesebb vizet teszel rá, ha hígabbat vagy nem annyira intenzívet akarsz, akkor több vizet teszel hozzá. Beleöntöm a cukrot is, teszek rá a citromsavat, mert ugye az telíti ki azért az ízt, ezt fölforralom. Mikor lehűl, leszűröm, teszek bele szalicilt, és ennyi. De így csinálom az akácot, a mentát, a citromfüvet is. Utóbbi segít elaludni, ha este issza valaki. A lányom hasonlóképpen készít szörpöt kakukkfűből.