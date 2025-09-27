2 órája
Haladás futball: fontos bejelentés a Rohonci útról (élő közvetítés)
Az előzetes információk szerint újabb jó hírekről számolnak be a szombaton 12 órakor kezdődő sajtótájékoztatón. A Haladás futballcsapat jövőjét illetően tesznek fontos bejelentést. Kövesse élőben az eseményt!
Alig több, mint egy hete számoltunk be róla, kormányzati segítséget kap a szombathelyi NB III-as futballcsapat. A Haladás Sportkomplexum használatának idei költségeihez csaknem 92,5 millió forinttal járul hozzá a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága. A támogatás jelentős mértékben stabilizálja a Haladás 1919 Labdarúgó Kft. működését.
Vámos Zoltán a kormányzati támogatásról lapunknak akkor úgy nyilatkozott: - Több hónapos tárgyalássorozat eredménye, amelyet Nemény András polgármesterrel közösen folytattunk a Sportért Felelős Államtitkársággal, hogy a Kormányzat is esélyt adjon és szerepet vállaljon az újjáépítésben.
A mérkőzések lebonyolításának támogatása fontos a csapat számára és fontos a szurkolóknak is! Méltó körülmények között lehet így drukkolni és futballozni is, így a helyszín sem lehet akadálya a sikerességnek
- emelte ki Vámos Zoltán.
Haladás futball: újabb fontos bejelentés
Pénteken a Szombathelyi Haladás közösségi oldalán osztották meg a szurkolókkal:
Szombaton 12 órakor klubunk jövőjét illetően fontos bejelentésre kerül sor. Az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatót ÉLŐBEN közvetítjük Facebook-oldalunkon.
A meghívó szerint a sajtótájékoztatót Nemény András, Szombathely polgármestere tartja a Haladás Sportkomplexumban.
Az élő közvetítést itt követheti!