Sajtótájékoztató

2 órája

Haladás futball: fontos bejelentés a Rohonci útról (élő közvetítés)

Az előzetes információk szerint újabb jó hírekről számolnak be a szombaton 12 órakor kezdődő sajtótájékoztatón. A Haladás futballcsapat jövőjét illetően tesznek fontos bejelentést. Kövesse élőben az eseményt!

Alig több, mint egy hete számoltunk be róla, kormányzati segítséget kap a szombathelyi NB III-as futballcsapat. A Haladás Sportkomplexum használatának idei költségeihez csaknem 92,5 millió forinttal járul hozzá a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága. A támogatás jelentős mértékben stabilizálja a Haladás 1919 Labdarúgó Kft. működését.

Haladás
Vámos Zoltán a Haladás futballcsapat kormányzati támogatásáról: "A mérkőzések lebonyolításának támogatása fontos a csapat számára és fontos a szurkolóknak is!"
Fotó: Grafika: MW-grafika

Vámos Zoltán a kormányzati támogatásról lapunknak akkor úgy nyilatkozott: - Több hónapos tárgyalássorozat eredménye, amelyet Nemény András polgármesterrel közösen folytattunk a Sportért Felelős Államtitkársággal, hogy a Kormányzat is esélyt adjon és szerepet vállaljon az újjáépítésben. 

A mérkőzések lebonyolításának támogatása fontos a csapat számára és fontos a szurkolóknak is! Méltó körülmények között lehet így drukkolni és futballozni is, így a helyszín sem lehet akadálya a sikerességnek

- emelte ki Vámos Zoltán.

Haladás futball: újabb fontos bejelentés 

Sajtótájékoztató a Haladás Sportkomplexumban: Nemény András polgármester jelentett be jó híreket 
Fotó: Unger Tamás

Pénteken a Szombathelyi Haladás közösségi oldalán osztották meg a szurkolókkal:

Szombaton 12 órakor klubunk jövőjét illetően fontos bejelentésre kerül sor. Az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatót ÉLŐBEN közvetítjük Facebook-oldalunkon.

A meghívó szerint a sajtótájékoztatót Nemény András, Szombathely polgármestere tartja a Haladás Sportkomplexumban.  

Az élő közvetítést itt követheti!

 

