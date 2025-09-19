Fellélegezhetnek a Haladás-szurkolók: jelentős támogatást kap a futballcsapat

Közösen lobbizott Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárnál Vámos Zoltán és Nemény András, Szombathely polgármestere az elmúlt időszakban azért, hogy a Haladás futballcsapata számára kormányzati forrást szerezzenek. Ismert, a Haladás 1919 Labdarúgó Kft-t a szombathelyi önkormányzat alapította, a HVSE és a Viktória FC 1-1 százalékos tulajdoni résszel bír, és idén Schäfer András is beszállt a cégbe. A kft eddig jóváhagyott, idei 50 millió forintos önkormányzati támogatása mellé most úgy tűnik, jelentős kormányzati forrás is kapcsolódhat köszönhetően annak, hogy az ügy mellé Vámos Zoltán is odaállt.

Vámos Zoltán: "Sajnálatos, hogy méltatlan helyzetbe került a szombathelyi labdarúgás, pontosan ezért fogott össze szinte mindenki, hogy ebből a mély gödörből felfelé indulhasson el a Haladás"

Fotó: VN

Kormányzati támogatás a Haladás futballcsapatának

Csaknem 92,5 millió forint támogatás érkezik a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától a központi költségvetésből a szombathelyi futballcsapathoz - értesült lapunk.

A pénzből a Haladás Sportkomplexum használatának idei költségeihez járul hozzá az államtitkárság. Ezzel tovább stabilizálódik a Haladás futballcsapat pénzügyi helyzete, ami a remények szerint hozzájárul ahhoz, hogy az őszi idényben sikeresen álljon helyt a szombathelyi zöld-fehér csapat.

Több hónapos tárgyalássorozat előzte meg a döntést

"Sajnálatos, hogy méltatlan helyzetbe került a szombathelyi labdarúgás, pontosan ezért fogott össze szinte mindenki, hogy ebből a mély gödörből felfelé indulhasson el a Haladás" - nyilatkozta lapunknak Vámos Zoltán. - Több hónapos tárgyalássorozat eredménye, amelyet Nemény András polgármesterrel közösen folytattunk a Sportért Felelős Államtitkársággal, hogy a Kormányzat is esélyt adjon és szerepet vállaljon az újjáépítésben.

A mérkőzések lebonyolításának támogatása fontos a csapat számára és fontos a szurkolóknak is! Méltó körülmények között lehet így drukkolni és futballozni is, így a helyszín sem lehet akadálya a sikerességnek

- hangsúlyozta Vámos Zoltán, hozzátéve: - Köszönöm Schmidt Ádám államtitkárnak a személyes közbenjárásért, bízom benne, hogy ez a döntés fontos szerepet tud majd játszani a szombathelyi foci, a Haladás visszatérésében.